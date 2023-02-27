Ляп про султана Сулеймана, который не заметили зрители «Великолепного века»

Создателей «Великолепного века» часто критикуют за ляпы в сериале. Но киношники утверждают, что хотели, в первую очередь, показать красивую историю любви султана Сулеймана и его наложницы Хюррем. А исторические факты уже где-то подрисовали для художественности.

Грубое несоответствие, например, историки нашли в образе падишаха. В сериале повелитель во дворце перед своими рабынями регулярно ходил без головного убора и без обуви. Но в реальной жизни такого быть не могло.

Никогда и ни при каких обстоятельствах в присутствии кого-либо султан не мог быть босым и с непокрытой головой. Это приравнивалось к осквернению тела повелителя.

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