«Застанем в момент профессионального кризиса»: что ждет героев и зрителей в новых сериях «Теста на беременность»

На Первом канале премьера — продолжение успешной медицинской мелодрамы о жизни врача-акушера Натальи Бахметьевой и ее коллег.

В третьем сезоне Наталья продолжает ежедневно спасать жизни, не оставляя времени для своей собственной. Герои «Теста на беременность» не просто врачи: они поддерживают своих пациентов в сложные минуты, проживают с ними трудности, параллельно пытаясь устроить и свое человеческое счастье.

Кто сыграл новых героев в «Тесте на беременность»? С какими трудностями столкнется главная героиня Наталья Бахметьева? И какие сюжетные повороты ждут зрителей сериала? Об этом рассказывает Teleprogramma.pro.

Наталья Бахметьева впервые без работы

Главная героиня в исполнении Светланы Ивановой работает в перинатальном центре. Ни у кого нет сомнений в ее профессионализме, но характер у девушки непростой. На операционный стол к Бахметьевой попадает пациентка в тяжелом состоянии, и чтобы ее спасти, Наталья проводит операцию, на которую у клиники нет лицензии. Такое решение вызывает ярость нового главврача больницы.

Конфликты с начальством для Натальи не редкость, но на этот раз уладить ситуацию не удается, и ее увольняют. Поиски новой работы идут тяжело, а ведь героиня в одиночку воспитывает маленького сына. В какой-то момент Наталья Бахметьева даже решает уйти из медицины.