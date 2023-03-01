«Застанем в момент профессионального кризиса»: что ждет героев и зрителей в новых сериях «Теста на беременность»

На Первом канале премьера — продолжение успешной медицинской мелодрамы о жизни врача-акушера Натальи Бахметьевой и ее коллег.
В третьем сезоне Наталья продолжает ежедневно спасать жизни, не оставляя времени для своей собственной. Герои «Теста на беременность» не просто врачи: они поддерживают своих пациентов в сложные минуты, проживают с ними трудности, параллельно пытаясь устроить и свое человеческое счастье.
Кто сыграл новых героев в «Тесте на беременность»? С какими трудностями столкнется главная героиня Наталья Бахметьева? И какие сюжетные повороты ждут зрителей сериала? Об этом рассказывает Teleprogramma.pro.
Наталья Бахметьева впервые без работы
Главная героиня в исполнении Светланы Ивановой работает в перинатальном центре. Ни у кого нет сомнений в ее профессионализме, но характер у девушки непростой. На операционный стол к Бахметьевой попадает пациентка в тяжелом состоянии, и чтобы ее спасти, Наталья проводит операцию, на которую у клиники нет лицензии. Такое решение вызывает ярость нового главврача больницы.
Конфликты с начальством для Натальи не редкость, но на этот раз уладить ситуацию не удается, и ее увольняют. Поиски новой работы идут тяжело, а ведь героиня в одиночку воспитывает маленького сына. В какой-то момент Наталья Бахметьева даже решает уйти из медицины.
Кадр из сериала «Тест на беременность – 3». Фото: Первый канал
Светлана Иванова: «Наталья Бахметьева по маленьким деталькам пытается собрать пазл своей жизни»
«Моя героиня взрослеет вместе со мной, со всеми зрителями, которые следят за ее судьбой. Она становится терпимее, учится дружить, доверять людям, старается снова поверить в любовь, все успеть, пытается при этом не выгорать, борется с комплексом отличницы, старается понять предел собственных возможностей в профессии…
В общем, проходит все те испытания, с которыми часто сталкивается женщина «слегка за 30», - рассказывает Светлана Иванова. - Поэтому, надеюсь, ее история будет так же узнаваема и близка зрителям, как и история прошлых сезонов. В новых сериях мы застанем Наташу в момент профессионального кризиса и попытки осознать свое место в профессии и в жизни».
По словам актрисы, ее героиня сталкивается с тем, с чем сталкивается любой человек, который достиг какого-то успеха в выбранном деле и пытается нащупать границы своих возможностей. И кризис 30 плюс ее тоже не минует. Конечно, Наталья постарается все успеть, но все же поймет, что она не супер-woman.
«И я думаю, будет интересно наблюдать за тем, как Наталья Бахметьева будет пытаться по маленьким деталькам собирать пазл своей жизни. Я, как и все зрители, очень болею за свою героиню, переживаю, верю в нее», - поясняет Светлана Иванова.
- Также хочу напомнить всем внимательным телезрителям, что и первый сезон начался с ее ошибки. Но не стоит во всех искать идеалистичность, смотреть кино просто про супергероя в данном случае было бы кому-то и приятно, но, наверное, не очень интересно.
А у нас все же правдивая история. В ней много всего, что также происходит в нашей судьбе. Хотя это и есть жизнь. Мне кажется, в «Тесте» идеальный контраст, ведь чудо рождения ярче сияет на фоне каких- то драм, которые в человеческой жизни тоже неизбежны».
Лянка Грыу: «Каждый сезон - это как новый фильм!»
Впрочем, в кризисную ситуацию попадает не только Наталья. Всеобщая любимица «Миша» также оказывается перед перспективой безработицы — новая коммерческая структура, в управление которой передана клиника, в ее услугах не нуждается. Ольга Ольшанская вместе с Ингой, бывшей коллегой и соперницей Бахметьевой, планируют открывать собственную медицинскую лабораторию, но сталкиваются с финансовыми проблемами.
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Кадр из сериала «Тест на беременность – 3». Фото: Первый канал
«Десять лет мы прошли вместе бок о бок, - рассказывает исполнительница роли Ольги Лянка Грыу. - Все главные герои меняются, взрослеют. У них меняется внешность, мотивация, отношения друг с другом, образ жизни. И это, мне кажется, очень интересно. Каждый сезон - это как новый фильм!»
Евгений Пронин вместо Данилы Дунаева
Запутанные любовные приключения, конечно, ждут и главную героиню. За ее сердце по традиции борются двое претендентов, а сама она до поры остается равнодушна к обоим. Второй сезон закончился душераздирающим объяснением Базанова и Бахметьевой, однако в новых сериях мы узнаем, что Руслана больше нет в жизни не только Натальи, но и Ольги, на которой он женился.
Разбитое сердце Бахметьевой пытается вылечить бывший любовник Колмогоров, в котором по-прежнему не остыли старые чувства.
Кроме того, Наталья знакомится с успешным ресторатором Валентином, который начинает активно за ней ухаживать. Нового героя сыграл Евгений Пронин, известный зрителям по циклу фильмов «Московские тайны», сериалу «Гостиница «Россия»», фильму Алексея Германа Garpastum.
По словам Евгения, сериал «Тест на беременность» - очень популярный и узнаваемый проект. И узнав о предстоящем кастинге, он просто не смог остаться в стороне.
Кадр из сериала «Тест на беременность – 3». Фото: Первый канал
«Мой герой — успешный парень, который прекрасно себя проявил в ресторанном бизнесе. Помимо всего прочего он шеф-повар, хорошо владеет кухонным искусством. Дело в том, что я сам прекрасно умею готовить. И эти мои навыки пригодились на съемках, - объясняет Евгений.
- На мой взгляд, успех сериала заключается в актерском составе. На протяжении сезонов меняется режиссер, но костяк команды остается тот же. Плюс большое количество сюжетных линий внутри сериала не дает заскучать. В новом сезоне актерский ансамбль, режиссер, оператор и вся съемочная группа создали магию кино!»