Как в гареме султана Сулеймана наказывали дерзких наложниц

В сериале «Великолепный век» не показали, как султаны расправлялись с неугодными наложницами. Но в реальной жизни там все было жестоко.

Если рабыню обвиняли в преступлении, то ее сажали в темницу и до смерти морили голодом. Также девушку могли съесть крысы…

Кроме того, наложницу могли посадить в мешок с ядовитыми змеями. Или бросить в море с привязанными к ногам камнями.

Бывало, когда наложниц просто выгоняли из дворца. Но в основном это было тогда, когда девушка не могла забеременеть от султана в течение семи лет.

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