В сериале не показали: из-за чего на самом деле умерла Махидевран

Махидевран — мать первого наследника султана Сулеймана. Сначала падишах любил эту женщину, одаривал подарками. Но с появлением в гареме Хюррем их отношения кардинально изменились.

Повелитель охладел к Махидевран, его сердце целиком и полностью завоевала русская рабыня. И мать наследника не смогла с этим смириться…

Махидевран строила козни против Хюррем, но делала хуже только себе. А после казни сына Мустафы и вовсе замкнулась в себе. Жизнь для нее окончательно перестала иметь смысл.

В «Великолепном веке» ничего не рассказали о смерти Махидевран, но историки уверены, что никакой интриги тут нет. Женщину уехала из гарема и остаток жизни провела в изгнании.

Ей платили ежемесячное жалование, на эти деньги она и существовала. Смерть Махидевран наступила по естественным причинам: от старости.

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