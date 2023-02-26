Что делали с бесплодными наложницами султана Сулеймана

В сериале «Великолепный век» зрителям показали, как на самом деле был устроен гарем османского султана Сулеймана. И отбирали туда самых красивых девушек.

Основной задачей их было - рожать детей повелителю. Но не у всех это получалось по медицинским показателям.

Наложницам давали семь лет для того, чтобы забеременеть. И если не получилось, то практически девушку списывали. Больше в покои султана ей попадать было нельзя.

Бесплодную наложницу могли оставить при гареме, чтобы она работала по хозяйству. Также ее могли выдать замуж за пашу. А самых задиристых и грубых просто изгоняли, лишив финансовой помощи.

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