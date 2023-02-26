Из-за чего на самом деле умер султан Сулейман в реальной жизни

В сериале «Великолепный век» показали жизнь и судьбу султана Сулеймана Великолепного - одного из самых ярких правителей Османской империи.

И многих поклонников волнует вопрос - от чего же на самом деле умер падишах. В сериале его уход показали в финальной серии.

Похоронив Хюррем, Сулейман отправляется в поход в Венгрию. Его мучали ужасные боли в ногах. Поэтому лекари давали ему опиум. В шатре султан засыпает и больше не просыпается.

Отчасти, в фильме показали правду. Никакого отравления не было, как предполагают некоторые фанаты. Смерть Сулемана наступила по естественным причинам - он страдал сахарным диабетом, который в итоге победил.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».