Рисковали жизнью! Какие травмы получили актеры «Великолепного века» во время съемок

Актеры сериала «Великолепный век» часто рисковали жизнью ради съемок в популярном проекте. Съемочный день длился по 10-16 часов, и некоторым артистам приходилось постоянно находиться в снаряжении. Это, конечно, сильно выматывало.

А помните сцену, когда Шах-султан получает пощечину от своего супруга Лютфи-паши? Удар был такой сильный, что женщина падает на пол. Так вот никакого хромакея тут не было. Удар был реальным.

Турецкие актеры также не умели ездить на лошадях, и главная сложность была в этом. Актер, сыгравший султана Сулеймана, Халит Эргенч, например, сломал ногу во время одной и поездок. И несколько недель ему пришлось ходить в гипсе.

А Ибрагим и вовсе упал с лошади и сломал несколько ребер!

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