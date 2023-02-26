Почему на самом деле Хюррем покорила султана Сулеймана

Сериал «Великолепный век» стал очень популярным среди россиян. И многие поклонники задаются вопросом - как на самом деле Хюррем удалось стать единственной и неповторимой для султана Сулеймана.

Секрет действительно есть. Актер, сыгравший падишаха, заявил, что Хюррем действительно была уникальной.

«Она была женщиной по-настоящему неудержимой, и не заметить эту черту ее характера было просто невозможно. Именно своей импульсивностью, жизнерадостностью и острым умом она и привлекла к себе внимание», - заявил Халит Эргенч.

Также Хюррем была хитрой и просчитывала ситуации на несколько ходов вперед.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».