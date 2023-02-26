Анастасия Заворотнюк вернется на ТВ в новом сериале

Мы уже давно не видели тяжелобольную Анастасию Заворотнюк в поле зрения камер, а тут вдруг она появится в сериале на федеральном телеканале!

НТВ анонсировал новый сериал «Приставы» с Алексеем Чадовым. И, как оказалось, у «прекрасной няни» есть эпизодическая роль в этой картине. Как так получилось, журналистам объяснил режиссер проекта Владимир Нахабцев.

«Мы снимали в 2017 или 2018 году, точно уже не вспомню, - признался постановщик сайту KP.ru. – Почему сериал так долго лежал на полке, для меня загадка. Так бывает и с хорошими, и с плохими фильмами – это какая-то внутренняя политика телеканалов. Такое ощущение, что иногда про проекты просто забывают».

Режиссер добавил, что Заворотнюк появится в двух сериях картины. Он позвал Анастасию в этот проект без проб, так как ранее уже работал с актрисой в сериале «Отдел» и имел позитивный опыт.

«Она играет судью, которая отправила преступника за решетку. А отсидев, он стал ей мстить, и приставы пытаются ее защитить, - рассказал Нахабцев. - Хочу отметить, что это не первый опыт нашего сотрудничества с Настей. Большинство знает ее по роли в ситкоме «Моя прекрасная няня», но это... Не лучшая ее работа. Настя очень тонкий, теплый человек и профессиональная актриса. У меня от нее одни сплошные положительные эмоции».

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