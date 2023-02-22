Танцуют все: 23 февраля ТНТ покажет эпизод-мюзикл сериала «Патриот»

13 февраля на канале ТНТ начал выходить третий сезон сериала «Патриот» — в котором Саня Кучин продолжает выяснять тайну своего происхождения и с тройным упорством учит всех вокруг любить Родину. С музыкой! Создатели проекта сняли для зрителей целую серию-мюзикл.
«Вообще Good Story Media — очень музыкальная компания. А наша авторская комната вообще ни дня без песни не живет, — рассказал креативный продюсер сериала Леонид Коньшин. — В процессе написания сценария третьего сезона мы с ребятами, как обычно, сидели в авторской, слушали Снуп Догга, и нам пришла идея сделать серию-мюзикл. В истории российских комедийных ситкомов это беспрецедентный случай, и мы очень рады, что все получилось так, как мы задумывали: смешно и мюзикл».
Музыкальная серия в «Патриоте» — это совсем не филлер, а полноценный сюжетный эпизод, разбавленный песенными вставками, органично вплетенными в основное повествование. Петь будут все: и сам Саня Кучин, и его новая боевая подруга Окси, и непутевый братишка Валера, и полицейский Журавль, и без блогера Геры в исполнении рэпера Нигатива, конечно, не обойдется.
«Все актеры были в восторге от идеи снять серию-мюзикл. Они давно хотели попробовать себя в этом жанре, тем более в комедийном сериале. Вот и попробовали. Что удивительно, ребята сразу поймали музыкальное и танцевальное настроение. На репетициях, наши актеры активно включались, а вот уже когда репетиции заканчивались — выключались. Проблем ни у кого не возникло. Все получилось, все живы-здоровы», — поделился Коньшин.
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А вы сможете удержаться, чтобы не начать танцевать? Фото: канал ТНТ
Команда авторов и продюсеров потратила много сил на то, чтобы этот эпизод получился действительно ярким и запоминающимся. Героев отправляли в бассейн, приглашали на съемки детский хор и даже укладывали Елену Летучую в морг. Но важно было все это сумасшествие обыграть в песнях и танцах.
За музыкальную составляющую отвечал композитор Павел Жуков, а за тексты песен – поэт и сценарист Илья Епищев. В качестве хореографа-постановщика с актерами работала Юля Целищева. Немалую роль в создании серии сыграла группа The Hatters, которая помогает создателям «Патриота» с самого первого сезона. Именно они исполнили песню «На дальней станции сойду», которая стала саундтреком сериала и регулярно звучит в заставке.
По словам авторов, они давно мечтали сделать из «Патриота» мюзикл - немного похулиганить, позаигрывать с фанатами и выйти за привычные рамки комедийного сериала.
Смотрите серию-мюзикл 23 февраля в 20:00 на канале ТНТ.