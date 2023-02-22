Танцуют все: 23 февраля ТНТ покажет эпизод-мюзикл сериала «Патриот»

13 февраля на канале ТНТ начал выходить третий сезон сериала «Патриот» — в котором Саня Кучин продолжает выяснять тайну своего происхождения и с тройным упорством учит всех вокруг любить Родину. С музыкой! Создатели проекта сняли для зрителей целую серию-мюзикл.

«Вообще Good Story Media — очень музыкальная компания. А наша авторская комната вообще ни дня без песни не живет, — рассказал креативный продюсер сериала Леонид Коньшин. — В процессе написания сценария третьего сезона мы с ребятами, как обычно, сидели в авторской, слушали Снуп Догга, и нам пришла идея сделать серию-мюзикл. В истории российских комедийных ситкомов это беспрецедентный случай, и мы очень рады, что все получилось так, как мы задумывали: смешно и мюзикл».

Музыкальная серия в «Патриоте» — это совсем не филлер, а полноценный сюжетный эпизод, разбавленный песенными вставками, органично вплетенными в основное повествование. Петь будут все: и сам Саня Кучин, и его новая боевая подруга Окси, и непутевый братишка Валера, и полицейский Журавль, и без блогера Геры в исполнении рэпера Нигатива, конечно, не обойдется.

«Все актеры были в восторге от идеи снять серию-мюзикл. Они давно хотели попробовать себя в этом жанре, тем более в комедийном сериале. Вот и попробовали. Что удивительно, ребята сразу поймали музыкальное и танцевальное настроение. На репетициях, наши актеры активно включались, а вот уже когда репетиции заканчивались — выключались. Проблем ни у кого не возникло. Все получилось, все живы-здоровы», — поделился Коньшин.

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