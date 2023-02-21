Второй сезон «Вампиров средней полосы» покажут по ТНТ

Второй сезон сериала «Вампиры средней полосы» покажут на ТВ — с 6 марта на канале ТНТ.
В продолжении жуткой и кровавой, но одновременно милой и душевной истории онлайн-кинотеатра Start зрителей ожидает знакомство с новыми героями и обострение конфликта вампирского семейства с внешним миром.
В новом сезоне перед дедом Славой и его родственниками встанут непростые задачи. Во-первых, появился новый Хранитель, ужиться с которым ой как непросто. Во-вторых, в доме появится новый юный житель, который является свидетелем серии загадочных убийств. В-третьих, главная миссия вампиров никуда не делась — спасти Смоленск от сил зла, оставаясь при этом нераскрытыми.
К своим ролям во втором сезоне вернулись Юрий Стоянов, Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Лысенков и другие. Также актерский состав пополнили Анастасия Стежко, Ева Смирнова и Лукерья Ильяшенко.
Лукерья Ильяшенко стала вампиром! Фото: канал ТНТ
«В России нет актрисы, которая могла бы сыграть вампира лучше, чем я. Простите, что так нескромно, но у меня просто лицо так скроено, атомы так сложились. Хотя бы ради этого уже стоит посмотреть новый сезон! — говорит Ильяшенко. — А еще будет много всяких трюков, мне приходилось летать на тросах, но мне это только в радость, я люблю экшен. А вот носить клыки, да еще и разговаривать в них — вот это был настоящий вызов».
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Во втором сезоне больше экшена: герои летают, дерутся, стреляют, ползают по стенам, фехтуют и разжигают костры для языческих обрядов. При этом и сама история стала мрачнее, жестче и тревожнее.
Кстати, с 20 февраля в 22:00 канал ТНТ показывает повтор первого сезона сериала — для освежения памяти.
Смотрите второй сезон «Вампиров средней полосы» — с 6 марта в 21:00 только на ТНТ.