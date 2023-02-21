Второй сезон «Вампиров средней полосы» покажут по ТНТ

Второй сезон сериала «Вампиры средней полосы» покажут на ТВ — с 6 марта на канале ТНТ.

В продолжении жуткой и кровавой, но одновременно милой и душевной истории онлайн-кинотеатра Start зрителей ожидает знакомство с новыми героями и обострение конфликта вампирского семейства с внешним миром.

В новом сезоне перед дедом Славой и его родственниками встанут непростые задачи. Во-первых, появился новый Хранитель, ужиться с которым ой как непросто. Во-вторых, в доме появится новый юный житель, который является свидетелем серии загадочных убийств. В-третьих, главная миссия вампиров никуда не делась — спасти Смоленск от сил зла, оставаясь при этом нераскрытыми.

К своим ролям во втором сезоне вернулись Юрий Стоянов, Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Лысенков и другие. Также актерский состав пополнили Анастасия Стежко, Ева Смирнова и Лукерья Ильяшенко.