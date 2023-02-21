Как любили наши мамы в 70-х: на экраны выйдет мелодрама «Лимитчицы»

«Когда я прочла сценарий, он меня сразу же заинтересовал, заставил посмотреть на поколение наших родителей: я сразу начала понимать свою маму, и это для меня бесконечно дорого, — говорит режиссер сериала Ольга Доброва-Куликова. — Наш проект — очень актуальный на сегодняшний день, он точно показывает, через что прошли женщины, как они проживали те годы, с чем столкнулись… Казалось бы, легкая атмосфера повествования, но при этом — удивительно многогранная».