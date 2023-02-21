Как любили наши мамы в 70-х: на экраны выйдет мелодрама «Лимитчицы»

Вечером 27 февраля на канале «Россия 1» состоится премьера многосерийной мелодрамы «Лимитчицы». В ролях: Валерия Федорович, Маруся Климова, Надежда Лумпова, Алексей Демидов, Михаил Евланов и Владимир Кошевой.
Это история о крепкой дружбе и нелегкой женской судьбе в антураже первой половины семидесятых. По сюжету в Советском Союзе активно строятся предприятия легкой промышленности. Тысячи молодых людей и девушек устремляются туда на работу, и среди них три подруги из деревни. Девушки влюбляются в одного и того же парня, но счастливой женой станет только одна из них…
Стоят девчонки, стоят в сторонке... Фото: канал «Россия»
«Когда я прочла сценарий, он меня сразу же заинтересовал, заставил посмотреть на поколение наших родителей: я сразу начала понимать свою маму, и это для меня бесконечно дорого, — говорит режиссер сериала Ольга Доброва-Куликова. — Наш проект — очень актуальный на сегодняшний день, он точно показывает, через что прошли женщины, как они проживали те годы, с чем столкнулись… Казалось бы, легкая атмосфера повествования, но при этом — удивительно многогранная».
«Считаю, это история про женщин! Про нашу боль, любовь, надежды. И каждая женщина в этом сериале — отдельная судьба. Этот проект — моя особая любовь. И снимался он с таким трепетом, профессионализмом, чуткостью, что зритель не сможет этого не заметить», — отмечает актриса Валерия Федорович.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Не пропустите премьеру мелодрамы «Лимитчицы» — 27 февраля в 21:20 на канале «Россия 1».