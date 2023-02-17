«Между нами глубокое море»: на ТВ выйдет российская мелодрама, снятая в Турции

По словам постановщика, определенный шарм истории добавил оператор Макото Сэмбон. Он уже много лет живет в России, но японская культура в нем по-прежнему присутствует, поэтому в его изображении всегда есть место некой философии и отстраненности. Также хорошо дополняет сериал музыка Татьяны Сирош, делая картину еще более насыщенной, но в то же время воздушной.

«Больше всего в этом проекте меня привлекла возможность сняться в Турции, - признается актер Алексей Комашко. - На первом плане – сама история, лихо закрученный сюжет, интриги, и все это на фоне турецкого колорита. Мне кажется, авторам фильма удалось передать местную атмосферу и визуально создать очень красочную, объемную, нетипичную для наших сериалов картинку».

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