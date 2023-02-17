«Между нами глубокое море»: на ТВ выйдет российская мелодрама, снятая в Турции

20 февраля на канале «Россия 1» состоится премьера мелодрамы «Между нами глубокое море». В сериале снялись Светлана Смирнова-Марцинкевич, Алексей Комашко, Арина Постникова, Генюл Гезер и другие актеры.
По сюжету, детский психотерапевт из Москвы и его жена приезжают в Турцию, чтобы отметить годовщину семейной жизни. Там они знакомятся с владельцем небольшого отеля и его русской супругой Светланой. 10-летний сын турецкой пары несколько лет назад внезапно перестал говорить, и Светлана верит, что только доктор из России способен вылечить мальчика. Главный герой вызывается помочь, но его жена не желает делить мужа с врачебным долгом на долгожданном отдыхе. Обрушившийся на городок сильный шторм трагическим образом переворачивает жизни обеих семей. И тогда Светлана решается на отчаянный поступок: она обманом заманивает доктора в свой отель и держит там втайне от всех.
«Мне очень понравился сценарий, написанный Юрием Неневым. Это яркая, трогательная история, где есть место и человеческой драме, и лирическим моментам. Я с удовольствием начал работать над ней, - говорит режиссер проекта Егор Баринов. - У нас собрался замечательный актерский ансамбль. Я сразу предложил на главную роль Алексея Комашко, с которым уже два года отработал на «Тайнах следствия»: понимал, что этот персонаж ему близок, и что у него появляется возможность показать себя в несколько ином амплуа».
По словам постановщика, определенный шарм истории добавил оператор Макото Сэмбон. Он уже много лет живет в России, но японская культура в нем по-прежнему присутствует, поэтому в его изображении всегда есть место некой философии и отстраненности. Также хорошо дополняет сериал музыка Татьяны Сирош, делая картину еще более насыщенной, но в то же время воздушной.
«Больше всего в этом проекте меня привлекла возможность сняться в Турции, - признается актер Алексей Комашко. - На первом плане – сама история, лихо закрученный сюжет, интриги, и все это на фоне турецкого колорита. Мне кажется, авторам фильма удалось передать местную атмосферу и визуально создать очень красочную, объемную, нетипичную для наших сериалов картинку».
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Не пропустите премьеру мелодрамы «Между нами глубокое море» - 20 февраля в 21:20 на канале «Россия 1».