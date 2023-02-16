Бурунов — все: сериал «Содержанки» продлевать не будут

Генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Start Ирина Сосновая заявила, что четвертый сезон популярного сериала «Содержанки» станет последним. Кстати, первая серия уже вышла.

Полюбившегося многим героя Сергея Бурунова больше не будет. Зато в «Содержанках» появится Никита Ефремов, которого загримировали под толстяка! Актера невозможно узнать, он весит в сериале 140 кг.

Появится в фильме и 25-летний Сергей Горошко, прославившийся благодаря «Майору Грому».

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».