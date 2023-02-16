«Стой, не то мама будет гадать!»: стартовали съемки сериала про женщину-экстрасенса, помогающую полиции

Канал ТВ-3 и кинокомпания 1-2-3 Production запустили съемки иронического детектива «Стой, не то мама будет гадать!» Это будет сериал о брутальном полицейском и его маме, обладающей необычным талантом.

По сюжету героиня долго выдавала себя за экстрасенса в Екатеринбурге, но на месте реального преступления, которое расследует ее сын, у нее вдруг проснулся настоящий дар. Теперь заботливая мама стремится помочь полицейскому в раскрытии запутанных дел, хотя его такая «напарница» больше раздражает. И, кроме сверхспособностей, у женщины есть еще один секрет.