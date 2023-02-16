«Новая болезнь — любовь»: премьера второго сезона сериала «Почка» состоится 8 марта

Онлайн-кинотеатр Kion объявил дату премьеры второго сезона авантюрной комедии «Почка» — одного из самых обсуждаемых сериалов 2022 года. Он станет доступен для просмотра 8 марта.
По сюжету, главной героине в исполнении Любови Аксеновой удачно пересадили почку матери ее бывшего соседа по диализу. Новый орган хорошо прижился, но дал побочный эффект: появились навязчивые видения и непреодолимая страсть к мужчине, которому она ранее доставила немало хлопот. Девушка рвется спасти несчастного, но для этого ей теперь нужно найти 70 донорских почек.
«Наташа — своего рода социальный маг. Ее пожелания и цели для достижения — это только вопрос времени. Во втором сезоне Наташа сталкивается с тем, что желаемым становится тот, кто никак не поддается ее магии. В результате Наташа так сильно старается, что начинает совершать неожиданные для себя поступки, которые круто меняют ее жизнь», — говорит актриса Любовь Аксенова.
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И хотя главная героиня полностью поменяет гардероб с кроваво-красного на кристально-белый, жанр и комедийная тональность сериала не изменились. В центре сюжета — сильная женщина, которая привыкла отвоевывать себе место под солнцем. Ее главное оружие — острый язык, поражающий противников жесткими шутками и приказами. Персонаж Аксеновой доказал, что в российском кинематографе могут быть героини, вызывающие симпатию прежде всего харизмой, а не только внешностью, «сахарной» добротой и потаканием общественным нормам «правильного» поведения.
«Наташу на этот раз одолевает новая болезнь — любовь. Наташа, как всегда, не жалеет никого на пути к выздоровлению. Для меня делать второй сезон оказалось гораздо сложнее, чем первый. Но это кино мы делали искренне, страстно и с любовью», — отмечается режиссер и соавтор сценария Мария Шульгина.
Продюсеры проекта отмечают, что первый сезон был смешной историей плохого человека, который под давлением обстоятельств вынужден совершать хорошие поступки. Второй сезон исследует тему любви — научится ли главная героиня не только брать от жизни все, но и отдавать? Если в первом сезоне она боролась за жизнь, то во втором начала завидовать людям, потому что они умеют любить. Чтобы понять, что это такое, и почему все убиваются, девушка готова перевернуть мир.