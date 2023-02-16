«Новая болезнь — любовь»: премьера второго сезона сериала «Почка» состоится 8 марта

И хотя главная героиня полностью поменяет гардероб с кроваво-красного на кристально-белый, жанр и комедийная тональность сериала не изменились. В центре сюжета — сильная женщина, которая привыкла отвоевывать себе место под солнцем. Ее главное оружие — острый язык, поражающий противников жесткими шутками и приказами. Персонаж Аксеновой доказал, что в российском кинематографе могут быть героини, вызывающие симпатию прежде всего харизмой, а не только внешностью, «сахарной» добротой и потаканием общественным нормам «правильного» поведения.

«Наташу на этот раз одолевает новая болезнь — любовь. Наташа, как всегда, не жалеет никого на пути к выздоровлению. Для меня делать второй сезон оказалось гораздо сложнее, чем первый. Но это кино мы делали искренне, страстно и с любовью», — отмечается режиссер и соавтор сценария Мария Шульгина.

Продюсеры проекта отмечают, что первый сезон был смешной историей плохого человека, который под давлением обстоятельств вынужден совершать хорошие поступки. Второй сезон исследует тему любви​ —​ научится ли главная героиня не только брать от жизни все, но и отдавать? Если в первом сезоне она боролась за жизнь, то во втором начала завидовать людям, потому что они умеют любить. Чтобы понять, что это такое, и почему все убиваются, девушка готова перевернуть мир.