Почему Дженна Ортега рыдала и рвала на себе волосы во время съемок «Уэнсдэй»

Новый сериал Netflix «Уэнсдэй» моментально сделал 20-летнюю актрису Дженну Ортега суперзвездой. Повезло девушке в самом начале карьеры – скажете вы. Однако съемки в продолжении «Семейки Аддамс» выдались для молодой артистки вовсе не сахарными.
Ей пришлось наскоро освоить техники фехтования и игры на виолончели. Кроме того, ее персонаж появляется практически в каждой сцене картины, так что все съемочные дни строились вокруг нее. В новом интервью Дженна вспомнила, что это была колоссальная нагрузка.
«Я должна была прийти на два часа раньше, проработать 12-14 часов в день, затем пойти домой и включить Zoom, чтобы учиться. Или я прихожу домой, а мой учитель по виолончели уже ждет меня, — цитирует актрису издание Variety. - Это было просто постоянно и даже в выходные - если мы не снимали шестой день на неделе, это было: «Хорошо, тогда мы поставим тебе урок на этот день».
«Я не могла спать. Я рвала на себе волосы. Было так много звонков по FaceTime, на которые мой отец отвечал, что я истерически плачу».
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Однако продюсер картины Тим Бертон успокаивал девушку, заверяя, что у нее все получится. И она работала с двойной отдачей. В некоторых сценах, в том числе и с виолончелью, киношники могли использовать дублеров для Дженны, но та хотела сыграть все сама, чтобы ее героиня выглядела более правдоподобно.
Так что, когда вы видите на экране хмурое лицо Уэнсдэй Аддамс, это не только актерская игра в мрачность, но и реальная усталость артистки.