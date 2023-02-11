Почему Дженна Ортега рыдала и рвала на себе волосы во время съемок «Уэнсдэй»

Новый сериал Netflix «Уэнсдэй» моментально сделал 20-летнюю актрису Дженну Ортега суперзвездой. Повезло девушке в самом начале карьеры – скажете вы. Однако съемки в продолжении «Семейки Аддамс» выдались для молодой артистки вовсе не сахарными.

Ей пришлось наскоро освоить техники фехтования и игры на виолончели. Кроме того, ее персонаж появляется практически в каждой сцене картины, так что все съемочные дни строились вокруг нее. В новом интервью Дженна вспомнила, что это была колоссальная нагрузка.

«Я должна была прийти на два часа раньше, проработать 12-14 часов в день, затем пойти домой и включить Zoom, чтобы учиться. Или я прихожу домой, а мой учитель по виолончели уже ждет меня, — цитирует актрису издание Variety. - Это было просто постоянно и даже в выходные - если мы не снимали шестой день на неделе, это было: «Хорошо, тогда мы поставим тебе урок на этот день». «Я не могла спать. Я рвала на себе волосы. Было так много звонков по FaceTime, на которые мой отец отвечал, что я истерически плачу».

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