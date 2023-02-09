Ах, этот красный купальник: канал «Суббота!» покажет «Спасателей Малибу» в HD-качестве

9 февраля на канале «Суббота!» стартует показ культового американского сериала с Памелой Андерсон «Спасатели Малибу». Его впервые покажут на российском ТВ в HD-качестве.
Для Памелы Андерсон роль в сериале стала первой, и актриса настолько реалистично играла любовь на площадке, что ее муж, известный музыкант Томми Ли, из ревности все время крушил окна и другой реквизит.
«Спасатели Малибу» вошли в Книгу рекордов Гиннесса как самое популярное телешоу на планете. Помимо Памелы в нем в разное время снимались Дэвид Хассельхофф, Кармен Электра, Джейсон Момоа и другие звезды.
Всего было снято 11 сезонов, съемки проходили сначала в Лос-Анджелесе, а позднее на Гавайях.
Сериал будет выходить на канале «Суббота!» по будням в 22:50.
Ранее «Суббота!» показывала культовые мелодрамы «Дикий ангел» и «Во имя любви».