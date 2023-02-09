Ах, этот красный купальник: канал «Суббота!» покажет «Спасателей Малибу» в HD-качестве

«Спасатели Малибу» вошли в Книгу рекордов Гиннесса как самое популярное телешоу на планете. Помимо Памелы в нем в разное время снимались Дэвид Хассельхофф, Кармен Электра, Джейсон Момоа и другие звезды.

Всего было снято 11 сезонов, съемки проходили сначала в Лос-Анджелесе, а позднее на Гавайях.

Сериал будет выходить на канале «Суббота!» по будням в 22:50.

Ранее «Суббота!» показывала культовые мелодрамы «Дикий ангел» и «Во имя любви».