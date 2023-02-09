Екатерина Волкова станет мамой суперсемейки

Телеканал ТВ-3 запустил съемки иронического детектива про жизнь необычной семьи под названием «СуперИвановы».

Сериал расскажет о семье Ивановых, женщины в которой обладают удивительным даром — каждая своим. Дарина видит людей насквозь, ее мама Тамара Петровна умеет варить зелья, а о способностях дочери-подростка Кати зрителям еще предстоит узнать. И только супруг Дарины, школьный учитель физики Валера, остается верен науке.

Сарафанное радио разносит слухи о волшебном семействе, и вот Ивановы начинают помогать окружающим в решении их житейских проблем. Вот только помогут ли их способности разобраться с собственными семейными историями?