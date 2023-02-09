«Я была в ужасе»: Риз Уизерспун вспомнила необычный совет, данный Дженнифер Энистон перед съемками в «Друзьях»

Фанаты сериала «Друзья» должны помнить, что в паре эпизодов этого ситкома снялась «Блондинка в законе» Риз Уизерспун – она сыграла сестру героини Дженнифер Энистон. Для актрисы это был далеко не первый опыт перед камерой, но она очень сильно переживала от того, что появится в сверхпопулярном сериале.
«Я была в ужасе. Я был вне себя, — рассказывает Риз более двадцати лет спустя в шоу Late Night. — Зайдя в кофейню Central Perk и сев на диван, я подумала: «Боже мой, я не могу поверить, что это происходит. Боже мой, это Джоуи. О, боже мой!» И потом Джоуи сказал мне: «Как дела?»
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По словам Уизерспун, звезда сериала Дженнифер Энистон помогла ей успокоиться и собраться для съемок.
«Я была в ужасе, но Энистон была так мила со мной, — вспоминает актриса. — Она сказала: «Им все равно, если ты облажаешься. На самом деле, им больше нравится, когда ты лажаешь».
Напомним, «Друзья» налажали на десять сезонов (с 1994 по 2004 годы) и стали культовым явлением в мировой поп-культуре и эталоном ситкома. В разные годы в нем снялись Джордж Клуни, Джулия Робертс, Вайнона Райдер, Дэнни ДеВито, Хью Лори, Жан-Клод ван Дамм, Шон Пенн, Гэри Олдман и даже Брэд Питт.