«Я была в ужасе»: Риз Уизерспун вспомнила необычный совет, данный Дженнифер Энистон перед съемками в «Друзьях»

Фанаты сериала «Друзья» должны помнить, что в паре эпизодов этого ситкома снялась «Блондинка в законе» Риз Уизерспун – она сыграла сестру героини Дженнифер Энистон. Для актрисы это был далеко не первый опыт перед камерой, но она очень сильно переживала от того, что появится в сверхпопулярном сериале.

«Я была в ужасе. Я был вне себя, — рассказывает Риз более двадцати лет спустя в шоу Late Night. — Зайдя в кофейню Central Perk и сев на диван, я подумала: «Боже мой, я не могу поверить, что это происходит. Боже мой, это Джоуи. О, боже мой!» И потом Джоуи сказал мне: «Как дела?»

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