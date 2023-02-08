Счастье не наколдуешь: на ТВ-3 возвращается романтический сериал «Любовная магия»

13 февраля — накануне Дня всех влюбленных — в эфир канала ТВ-3 вернется сериал «Любовная магия». Это история о жизни современной городской ясновидящей.
Героиня картины красива, умна, растит сына, а еще умеет гадать на картах, разбирается в травах и даже может видеть будущее в своем стеклянном шаре. Она помогает людям обрести любовь и не теряет надежды однажды встретить и свое счастье тоже. Но иногда умение предсказывать события только запутывает их еще больше.
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Главную роль в сериале исполнила русская актриса с китайскими корнями Евгения Игумнова. Она выступает на сцене Театра имени Комиссаржевской в Петербурге, удостоена диплома премии «Золотая маска» и звания заслуженной артистки России. Также известна как русский голос Киры Найтли.
«Моя героиня — сапожник без сапог. Мне очень нравится, что она помогает всем людям найти любовь, что она такой большой специалист в этих вопросах. Но сама она свою личную жизнь устроить не может. У нее долгая, нескончаемая история с ее бывшим мужем, с которым она, наверное, никогда не соединится, потому что у них огромное количество накопленных претензий друг к другу. Я не буду спойлерить и заранее вам рассказывать обо всех перипетиях. Гала мечтает, как и любая женщина, встретить свою любовь и находится в вечном ожидании этого», — говорит Евгения о своей героине.
Смотрите сериал «Любовная магия» на канале ТВ-3 — с 13 февраля, с понедельника по четверг, сразу по две серии — в 18:30 и в 19:30. После окончания первого сезона зрителям сразу покажут второй.