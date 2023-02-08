Счастье не наколдуешь: на ТВ-3 возвращается романтический сериал «Любовная магия»

Главную роль в сериале исполнила русская актриса с китайскими корнями Евгения Игумнова. Она выступает на сцене Театра имени Комиссаржевской в Петербурге, удостоена диплома премии «Золотая маска» и звания заслуженной артистки России. Также известна как русский голос Киры Найтли.

«Моя героиня — сапожник без сапог. Мне очень нравится, что она помогает всем людям найти любовь, что она такой большой специалист в этих вопросах. Но сама она свою личную жизнь устроить не может. У нее долгая, нескончаемая история с ее бывшим мужем, с которым она, наверное, никогда не соединится, потому что у них огромное количество накопленных претензий друг к другу. Я не буду спойлерить и заранее вам рассказывать обо всех перипетиях. Гала мечтает, как и любая женщина, встретить свою любовь и находится в вечном ожидании этого», — говорит Евгения о своей героине.

Смотрите сериал «Любовная магия» на канале ТВ-3 — с 13 февраля, с понедельника по четверг, сразу по две серии — в 18:30 и в 19:30. После окончания первого сезона зрителям сразу покажут второй.