«Спасибо вам за детство!»: Тамара Кожемятько вернется вместе с новыми «Папиными дочками»

В сериале «Папины дочки. Новые» вернется любимица публики из оригинальной картины — секретарша Сергея Васнецова Тамара Кожемятько в исполнении актрисы Татьяны Орловой.
Даже после окончания «Папиных дочек» эта дамочка продолжала быть кумиром поколений, звездой «ТикТока» и интернет-мемов. Невероятно предприимчивая по жизни, с тонким искусством ничегонеделанья на работе и никогда не лезущая за словом в карман — она снова появится на экране.
«У меня как-то был случай на таможне. Пограничник проверил паспорт и сказал: «Спасибо вам за мое детство!» Эту фразу я часто слышу от двадцатилетних. Понимаю, что в свое время каждое утро перед школой они включали «Папиных дочек», — говорит актриса Татьяна Орлова. — Поэтому когда мне предложили сниматься в продолжении, сразу ответила: «Буду!» Представила, что это может быть очень круто. Тем более тогда у нас был открытый финал».
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66-летняя артистка была рада вернуться в родные декорации.
«Это был эффект дежавю! Посмотрела на дверь психотерапевта, на табличку с его именем. Как это объяснить… Как будто вы были в Париже много лет назад, а теперь вернулись — и воспринимаете город иначе. Это не ностальгия, нет. Ностальгия — это когда чего-то уже нет, ты хочешь этого и вспоминаешь с грустью. Здесь все иначе», — отмечает Орлова.
Напомним, съемки проекта «Папины дочки. Новые» стартовали в январе 2023 года. К своим ролям также вернулись Андрей Леонов, Филипп Бледный, Лиза Арзамасова, Мирослава Карпович, Нонна Гришаева, Александр Олешко, Ольга Волкова и другие актеры. Проект выйдет на экраны уже в текущем году.