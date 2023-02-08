«Спасибо вам за детство!»: Тамара Кожемятько вернется вместе с новыми «Папиными дочками»

В сериале «Папины дочки. Новые» вернется любимица публики из оригинальной картины — секретарша Сергея Васнецова Тамара Кожемятько в исполнении актрисы Татьяны Орловой.

Даже после окончания «Папиных дочек» эта дамочка продолжала быть кумиром поколений, звездой «ТикТока» и интернет-мемов. Невероятно предприимчивая по жизни, с тонким искусством ничегонеделанья на работе и никогда не лезущая за словом в карман — она снова появится на экране.

«У меня как-то был случай на таможне. Пограничник проверил паспорт и сказал: «Спасибо вам за мое детство!» Эту фразу я часто слышу от двадцатилетних. Понимаю, что в свое время каждое утро перед школой они включали «Папиных дочек», — говорит актриса Татьяна Орлова. — Поэтому когда мне предложили сниматься в продолжении, сразу ответила: «Буду!» Представила, что это может быть очень круто. Тем более тогда у нас был открытый финал».

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