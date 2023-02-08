Приключения сельского мачо в Москве: выходит второй сезон сериала «Омар в большом городе»

14 февраля в онлайн-кинотеатре Kion станет доступен для просмотра второй сезон комедии «Омар в большом городе» - о приключениях добродушного дагестанца в Москве.

По сюжету, несколько лет назад Омар приехал из дагестанского села покорять российскую столицу. Он все еще живет с другом на съемной квартире и работает таксистом, однако врет своим родителям и землякам, что стал настоящим миллионером. И вот у героя этой истории есть всего несколько дней, чтобы разбогатеть – ведь родители собрались к нему в гости! А еще Омару надо успеть покорить столичную красавицу, в которую он влюблен, иначе его заставят его жениться на другой.

Этот проект появился в 2017 году, когда на YouTube стартовал блог Омара Алибутаева, известного участника команды КВН «Сборная Дагестана», в котором юморист колоритно рассказывал о том, как «понаехавшему» стать москвичом. Шоу очень быстро набрало популярность и продолжает выходить до сих пор. В 2019-м блог Омара превратили в веб-сериал с атмосферой советских комедий.