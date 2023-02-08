Приключения сельского мачо в Москве: выходит второй сезон сериала «Омар в большом городе»

14 февраля в онлайн-кинотеатре Kion станет доступен для просмотра второй сезон комедии «Омар в большом городе» - о приключениях добродушного дагестанца в Москве.
По сюжету, несколько лет назад Омар приехал из дагестанского села покорять российскую столицу. Он все еще живет с другом на съемной квартире и работает таксистом, однако врет своим родителям и землякам, что стал настоящим миллионером. И вот у героя этой истории есть всего несколько дней, чтобы разбогатеть – ведь родители собрались к нему в гости! А еще Омару надо успеть покорить столичную красавицу, в которую он влюблен, иначе его заставят его жениться на другой.
Этот проект появился в 2017 году, когда на YouTube стартовал блог Омара Алибутаева, известного участника команды КВН «Сборная Дагестана», в котором юморист колоритно рассказывал о том, как «понаехавшему» стать москвичом. Шоу очень быстро набрало популярность и продолжает выходить до сих пор. В 2019-м блог Омара превратили в веб-сериал с атмосферой советских комедий.
Второй герой сериала - Олег Верещагин. Фото: онлайн-кинотеатр Kion
Во втором сезоне у Омара появится свой бизнес, поэтому героев ждут головокружительные приключения, взлеты и падения. Также зрителям представят развязку любовной интриги между главным героем и его возлюбленной.
«Мой герой сильно изменился. В первом сезоне Омар думал, что сможет покорить Москву своими методами, договориться со всеми — он ведь привык, что в его родном Дагестане все друг другу помогают. В продолжении сериала Омар уже знает законы столицы, он стал хитрым и осторожным. Мне кажется, зрители заметят изменения героя: это видно по его характеру, действиям. Можно сказать, что он, в хорошем смысле, зазвездился, превратился в сельского мачо», - рассказывает актер Омар Алибутаев.
«Омар не мошенник, он скорее фантазер, который выдает желаемое за действительное. Проект удивителен тем, что зрителю трудно отделить Омара-актера от Омара-героя: существование героя в кадре выглядит очень органичным. Мы, признаться, и сами до конца не понимаем, где заканчивается артист и начинается наш герой», - добавляет креативный продюсер сериала Наташа Исакова.
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В ролях: Омар Алибутаев, Олег Верещагин, Анастасия Байкаева, Никита Волков, Гарик Петросян, Карина Страхова, Нина Титушвили и другие актеры.