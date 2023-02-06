«Дом был весь в слизи»: как снимали второй сезон «Территории»

- Как вы готовились к съемкам?

Алексей Корсуков: - В первом сезоне у меня было всего три съемочных дня, и мотоциклом вместо меня управлял дублер. Во втором сезоне сюжетная линия моего персонажа гораздо больше, поэтому мне пришлось научиться водить самостоятельно и примерно месяц перед съемками я занимался в мотошколе.

А поскольку мой герой водит мотоцикл с коляской, которую может занести при резком торможении или повороте — особенно зимой — я прошел курсы экстремального вождения.

Продюсеры арендовали где-то в Перми точно такой же мотоцикл, какой был в сериале — «Иж Планета-5» или «Юпитер-5», и я тренировался под Пермью. Мы нашли участок леса недалеко от города, где я ездил по ухабам, по тропинкам между деревьев — это было правда экстремально.

Для меня постоянной подготовкой к смене был грим, который занимал в среднем полтора часа каждый день. Я приезжал к гримеру первым: мне делали три накладки на лицо, прорисовывали на поверхности кожи все рытвины и неровности.

Ксения Отинова: - Каждый вечер, во сколько бы не кончалась смена, участники следующей съемочной сцены собирались в холле и обсуждали планы на завтра. В первом сезоне такой практики не было, а во втором мы решили прибегнуть к этому, потому что условия существования у героев были неоднозначными.

Например, по сюжету еда и напитки у нас были безвкусными. Определенным образом заживали, или даже гнили повреждения на теле и так далее. Нужно было разбираться, как с этим всем работать, так как от физических ощущений очень многое зависит. Я была в панике и мне казалось, что никто ничего не понимает, все дезориентированы. Поэтому для меня были очень важны эти вечерние встречи и обсуждения.

«Для меня самый запоминающийся момент – когда я раздеваюсь»

- Что запомнилось на съемках?

Глеб Калюжный: - Я думаю, три дня купаний в октябре в первом сезоне и съемки финала. Вообще, каждая смена заведомо несет какое-нибудь приключение.

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