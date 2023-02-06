«Дом был весь в слизи»: как снимали второй сезон «Территории»

В онлайн-кинотеатре PREMIER продолжает идти второй сезон популярного мистического сериала «Территория». Полюбившиеся зрителям главные герои вновь встречаются с шаманами и колдунами, однако теперь они оказываются между миром мертвых и живых.
В эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro исполнители главных ролей — Глеб Калюжный (Егор Чудинов), Ася Чистякова (Надя), Ксения Отинова (Таня) и Алексей Корсуков (Вова) — рассказали о самых интересных, страшных и сложных моментах съемок и трансформации (своей и своих героев).
«Примерно месяц перед съемками я занимался в мотошколе»
- Где снимали второй сезон «Территории»?
Алексей Корсуков: - Большая часть съемок прошла в двух поселках недалеко от Горнозаводска — Пашия и Кусье-Александровский — и окрестностях. Это примерно 250 км от Перми. Какие-то эпизоды снимались в поселке Северный недалеко от Губахи, где я жил до 18 лет. Это очень красивые места: елки, горы, быстрые горные речки, стена леса, уходящая в небо. Настоящая русская деревня.
Ася Чистякова: - В этом сезоне нам повезло и сильно труднодоступных мест мы не посещали, у нас было много интерьерных съемок. Исключением стала локация «Гиблый Мост»: он действительно очень страшный. В первый раз я долго не могла на него зайти, у меня началась паническая атака. Я не боюсь высоты, но работать на этом мосту было очень-очень страшно.
Кадр из второго сезона сериала «Территория». Фото: онлайн-кинотеатр PREMIER
- Как вы готовились к съемкам?
Алексей Корсуков: - В первом сезоне у меня было всего три съемочных дня, и мотоциклом вместо меня управлял дублер. Во втором сезоне сюжетная линия моего персонажа гораздо больше, поэтому мне пришлось научиться водить самостоятельно и примерно месяц перед съемками я занимался в мотошколе.
А поскольку мой герой водит мотоцикл с коляской, которую может занести при резком торможении или повороте — особенно зимой — я прошел курсы экстремального вождения.
Продюсеры арендовали где-то в Перми точно такой же мотоцикл, какой был в сериале — «Иж Планета-5» или «Юпитер-5», и я тренировался под Пермью. Мы нашли участок леса недалеко от города, где я ездил по ухабам, по тропинкам между деревьев — это было правда экстремально.
Для меня постоянной подготовкой к смене был грим, который занимал в среднем полтора часа каждый день. Я приезжал к гримеру первым: мне делали три накладки на лицо, прорисовывали на поверхности кожи все рытвины и неровности.
Ксения Отинова: - Каждый вечер, во сколько бы не кончалась смена, участники следующей съемочной сцены собирались в холле и обсуждали планы на завтра. В первом сезоне такой практики не было, а во втором мы решили прибегнуть к этому, потому что условия существования у героев были неоднозначными.
Например, по сюжету еда и напитки у нас были безвкусными. Определенным образом заживали, или даже гнили повреждения на теле и так далее. Нужно было разбираться, как с этим всем работать, так как от физических ощущений очень многое зависит. Я была в панике и мне казалось, что никто ничего не понимает, все дезориентированы. Поэтому для меня были очень важны эти вечерние встречи и обсуждения.
«Для меня самый запоминающийся момент – когда я раздеваюсь»
- Что запомнилось на съемках?
Глеб Калюжный: - Я думаю, три дня купаний в октябре в первом сезоне и съемки финала. Вообще, каждая смена заведомо несет какое-нибудь приключение.
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Кадр из второго сезона сериала «Территория». Фото: онлайн-кинотеатр PREMIER
Алексей Корсуков: - Я помню день, когда закончил смену в четыре, приехал в гостиницу и сразу же лег спать. Проснулся в девять или десять вечера, а на следующий день моя смена начиналась в семь утра: мы снимали финал второго сезона. Я не смог уснуть и пролежал до утра, не выспался. Но на съемках это даже помогло: я попал в образ моего героя, который в финале был уже на исходе сил в состоянии нервного истощения.
Ася Чистякова: - Для меня самый запоминающийся момент со съемок — сцена, где я полностью раздеваюсь, так как я раньше никогда не снималась обнаженной. Это был невероятный и сложный опыт. Но я рада, что прошла сквозь этот страх, и благодарна съемочной группе, которая с максимальной деликатностью отнеслась ко мне и моим переживаниям в этом процессе.
Ксения Отинова: - Наверное, это момент, когда я летела с моста во время репетиции.
«Корове не объяснишь, что идет съемочный процесс»
- Часто приходилось делать дубли?
Ксения Отинова: - Иногда делали 2—3 дубля, иногда приходилось делать по 6—8. Это зависит от краски, которую нужно поймать в кадре, от технических моментов — причин разных много. Или интонации — Тимофей Шарипов (креативный продюсер) очень тонко их слышит и часто нужно было переснимать сцену: пробовать так, этак, чуть по-другому. Он не задавал каких-то жестких рамок изначально, это был живой творческий процесс.
Ася Чистякова: - У нас были прекрасные звукорежиссеры, поэтому проблем со звуком не было. Но частенько нам приходилось переделывать дубли, потому что где-нибудь за кадром мычала корова, которой не объяснишь, что сейчас идет съемочный процесс.
- Как снимали «страшные» сцены?
Ксения Отинова: - Помню сцену, где герои приходят в дом к Бабке Икотке в междумирье — дом весь в слизи, а на столе лежат всякие яства, начиненные опарышами и червями. Это была одна из самых впечатляющих сцен для меня. Восхищаюсь работой наших художников и реквизиторов — находиться там было реально жутко.
Кадр из второго сезона сериала «Территория». Фото: онлайн-кинотеатр PREMIER
Глеб Калюжный: - Нам всем было, скорее, смешно в такие моменты. Группа у нас точно оптимистичная собралась.
- Как изменились вы и ваши персонажи во втором сезоне?
Алексей Корсуков: - Если говорить про моего героя Вову, то в первом сезоне он — просто деревенский дурачок, довольно неприятный персонаж. А во втором сезоне он становится героем, у которого есть цель — спасти Мурзина, и эта цель его очеловечивает.
Становится понятно, почему он пил. Он не уверен в себе, делал только то, что ему Мурзин скажет — принеси-подай. Когда его лучший друг пропал, Вова начал действовать сам, принимать решения — пусть порой нелепые, несуразные — но он пытается что-то изменить в этом мире и в себе. У него появляется воля, которой, как будто бы, раньше у него не было.
А мне лично съемки дали очень большой профессиональный опыт. Таких больших и сложных съемок у меня еще не было: три месяца в 20 смен, в мороз — это, надо сказать, испытание. Но после съемок я начал больше верить в себя. Хотя и вижу, над чем еще нужно поработать.
Кадр из второго сезона сериала «Территория». Фото: онлайн-кинотеатр PREMIER
Ксения Отинова: - Я думаю, съемки помогли еще больше сблизиться с ребятами, с которыми мы были в нижнем мире. А герои получили просто невероятный, трансцендентный опыт.
Не будем вдаваться в подробности — кто и каким образом из этого опыта вышел — пока не досмотрим сериал. Второй сезон — не просто экшен, как первый, в нем гораздо больше психологизма, очень глубоко исследуется жизнь человеческой души. Судьба будет испытывать героев на вшивость. В общем это опыт, из которого они выходят, как птица-феникс.
Глеб Калюжный: - С первых серий зрителям станет понятно, что сезон обещает быть глубже и даст ответы на многие вопросы, оставшиеся после первого сезона.