«Вампиры средней полосы» продлены на третий сезон

Онлайн-кинотеатр Start опубликовал видео с Егором Дружининым, танцующим чечетку в образе злодея из сериала «Вампиры средней полосы». Похоже, фанатам недвусмысленно дали понять, что его история продолжится, как и протагонистов сериала. Да будет третий сезон!
Подробности продолжения пока не сообщаются, но в Start обещают выпустить фильм о съемках проекта, в котором можно будет узнать о будущем «Вампиров». Документалка выйдет в онлайн-кинотеатре 7 февраля. Она расскажет, как снимались сцены под водой, какие сложности возникли при «воскрешении» Женька и из-за чего Юрий Стоянов поссорился с жителями Смоленска.
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Съемки третьего сезона намечены на лето 2023 года.