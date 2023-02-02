«Вампиры средней полосы» продлены на третий сезон

Подробности продолжения пока не сообщаются, но в Start обещают выпустить фильм о съемках проекта, в котором можно будет узнать о будущем «Вампиров». Документалка выйдет в онлайн-кинотеатре 7 февраля. Она расскажет, как снимались сцены под водой, какие сложности возникли при «воскрешении» Женька и из-за чего Юрий Стоянов поссорился с жителями Смоленска.

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Съемки третьего сезона намечены на лето 2023 года.