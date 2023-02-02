«Не думаю, что они должны продолжать»: звезда «Короны» Хелена Бонем Картер считает, что сериал зашел не туда

В конце 2022 года Netflix выпустил пятый сезон сериала «Корона», который вызвал большое недовольство в британском обществе. Шоу должно будет закончиться в 2023-м на шести сезонах, рассказав историю принцессы Дианы до конца. Однако даже те, кто стоял у его истоков, не считают, что сериал идет в правильном направлении.

Так, например, 56-летняя английская актриса Хелена Бонем Картер, сыгравшая принцессу Маргарет в третьем и четвертых сезонах, высказывается, что проект зашел не туда и ему пора бы остановиться.

«Мне нравились мои эпизоды, но сейчас все совсем по-другому, — цитирует артистку издание The Guardian. — Когда «Корона» начиналась, это была историческая драма, а теперь она врезалась в настоящее. Но это уже зависит от них».

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