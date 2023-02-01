«Всегда стремилась к идеальному счастью»: завершены съемки четвертой части киносаги «Екатерина»

Сюжет: 1779 год. Императрицу Екатерину II уже все именуют Великой с подачи ее ближайшей сподвижницы, влиятельной княгини Дашковой. Верным соратником и фактически вторым лицом в государстве остается светлейший князь Потемкин, бывший фаворит, венчанный супруг Екатерины. Личная жизнь императрицы, как и прежде, полна страстей и любовных интриг. Однако, несмотря ни на что, Екатерина не забывает о важных государственных делах. Среди них — манифест о престолонаследии. Государыня решает передать трон внуку Александру, минуя законного наследника — своего сына Павла. Однако цесаревич не собирается уступать своих прав и будет бороться до конца! Начинается новая схватка за власть…

«Екатерина. Фавориты» посвящен последнему сражению императрицы за любовь, — говорит режиссер проекта Дмитрий Петрунь. — В завершающие годы правления на политические и государственные шаги Екатерины II так или иначе влияли ее фавориты. Особенно, конечно, Потёмкин — самый приближенный к Екатерине человек, прошедший с ней всю жизнь. Но Потемкина уже не назовёшь фаворитом — это верный, дорогой, любимый друг. Искренняя взаимная, обоюдная любовь у Екатерины с Ланским — новым фаворитом, который появляется в этом сезоне. И это чувство находит отражение в том числе и в поступках императрицы, и в принимаемых ею важных решениях. Екатерина всегда стремилась к идеальному счастью, искала его. И мы старались показать разные оттенки ее расположения, влечения, привязанности, разные оттенки ее любви».