«Всегда стремилась к идеальному счастью»: завершены съемки четвертой части киносаги «Екатерина»

В Москве завершились съемки четвертого сезона киносаги, посвященной судьбе российской императрицы Екатерины II. Ранее на канале «Россия» выходили ее предыдущие части: «Екатерина», «Екатерина. Взлет» и «Екатерина. Самозванцы». Новый сезон носит название «Екатерина. Фавориты».
В роли Екатерины II — Марина Александрова. Также в картине снялись: Владимир Яглыч, Павел Табаков, Михаил Горевой, Анна Ковальчук, Диана Милютина и другие актеры.
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Кадр из сериала «Екатерина. Фавориты». Фото: канал «Россия»
Сюжет: 1779 год. Императрицу Екатерину II уже все именуют Великой с подачи ее ближайшей сподвижницы, влиятельной княгини Дашковой. Верным соратником и фактически вторым лицом в государстве остается светлейший князь Потемкин, бывший фаворит, венчанный супруг Екатерины. Личная жизнь императрицы, как и прежде, полна страстей и любовных интриг. Однако, несмотря ни на что, Екатерина не забывает о важных государственных делах. Среди них — манифест о престолонаследии. Государыня решает передать трон внуку Александру, минуя законного наследника — своего сына Павла. Однако цесаревич не собирается уступать своих прав и будет бороться до конца! Начинается новая схватка за власть…
«Екатерина. Фавориты» посвящен последнему сражению императрицы за любовь, — говорит режиссер проекта Дмитрий Петрунь. — В завершающие годы правления на политические и государственные шаги Екатерины II так или иначе влияли ее фавориты. Особенно, конечно, Потёмкин — самый приближенный к Екатерине человек, прошедший с ней всю жизнь. Но Потемкина уже не назовёшь фаворитом — это верный, дорогой, любимый друг. Искренняя взаимная, обоюдная любовь у Екатерины с Ланским — новым фаворитом, который появляется в этом сезоне. И это чувство находит отражение в том числе и в поступках императрицы, и в принимаемых ею важных решениях. Екатерина всегда стремилась к идеальному счастью, искала его. И мы старались показать разные оттенки ее расположения, влечения, привязанности, разные оттенки ее любви».
Интересные факты:
- Съемки картины проходили в Московской и Ленинградской областях, а также в окрестностях Кисловодска, интерьеры дворца Екатерины, Бахчисарайского дворца, дворца Топкапы, застенков Петропавловской крепости, трактира, гостиничных номеров, кабинетов были выстроены в павильоне общей площадью в тысячу квадратных метров.
- Сыгравшая княгиню Дашкову актриса Анна Ковальчук надела самый тяжелый костюм — расшитое камнями платье со шлейфом весом около девяти килограммов.
- Общий вес всех костюмов, использованных в сериале, превышает две тонны.
- Для достижения портретного сходства с Екатериной Великой грим исполнительницы главной роли занимал около трех часов, при этом также использовались специальные линзы.