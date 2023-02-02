Из КВН в «Сеструхи»: как менялась Ольга Картункова с 2006 года

3 февраля на телеканале «Пятница!» стартует новый сериал «Сеструха» с Ольгой Картунковой в главной роли. Актриса играет тюремную надзирательницу из провинции, которая по воле случая становится директором самого модного ночного клуба столицы.

Перед премьерой сериала вспоминаем, как менялась популярная актриса в разных телевизионных проектах.

КВН: 2006-2013 годы.

В 2006 году Ольга Картункова впервые выступила на московской сцене на фестивале КВН. В 2010 актриса стала капитаном команды «Пятигорск», а спустя три года команда выиграла Высшую лигу КВН и музыкальный фестиваль «Голосящий КиВин».