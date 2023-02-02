Из КВН в «Сеструхи»: как менялась Ольга Картункова с 2006 года

3 февраля на телеканале «Пятница!» стартует новый сериал «Сеструха» с Ольгой Картунковой в главной роли. Актриса играет тюремную надзирательницу из провинции, которая по воле случая становится директором самого модного ночного клуба столицы.
Перед премьерой сериала вспоминаем, как менялась популярная актриса в разных телевизионных проектах.
КВН: 2006-2013 годы.
В 2006 году Ольга Картункова впервые выступила на московской сцене на фестивале КВН. В 2010 актриса стала капитаном команды «Пятигорск», а спустя три года команда выиграла Высшую лигу КВН и музыкальный фестиваль «Голосящий КиВин».
Ольга Картункова в период игры в КВН
Визитной карточкой «Пятигорска» стало противостояние капитана - грозной женщины, которую все боятся, и команды, которая послушно (а иногда не очень) выполняет ее указания. Боевая женщина «из народа» - такой в начале карьеры мы видели Ольгу Картункову.
«Однажды в России»: 2014 год - настоящее время.
Завершив свою карьеру в КВН, актриса получила приглашение участвовать в новом шоу «Однажды в России». В комедийных скетчах Ольга сначала выступала в знакомом амплуа, но в 2018 году актриса кардинально изменила внешность, похудев на 84 килограмма.
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Ольга Картункова в период шоу «Однажды в России»
По признанию актрисы это далось ей тяжело, тем более, что из-за травмы физические нагрузки были противопоказаны. Довести начатое до конца помогли диета и сила воли.
Актриса завершила преображение, сменив цвет волос и прическу, а также наряды - на более молодежные. С тех пор изменились и роли, которые предлагали актрисе.
«Две девицы на мели»: 2019-2021 годы.
В 2019 году телеканал «Пятница!» показал сериал о двух официантках, мечтающих открыть свой бизнес. На пути к мечте девушки ошибаются, ссорятся, влюбляются, но преодолеть все им помогает дружба и трудолюбие.
Ольга Картункова в сериале «Две девицы на мели». Фото: пресс-служба канала «Пятница!»
Именно в этой роли Ольга Картункова впервые сыграла не «грозную, но справедливую тетю Олю», а милую и ранимую девушку Ольгу, которая готовит вкусные пироги и стесняется показать настоящую себя.
Изменились наряды актрисы - ее героиня начинает носить более кокетливые юбки и платья, подчеркивающие достоинства.
«Сеструха»: 2023 год
В новом проекте героиня Картунковой взяла все лучшее от своих образов. Наташа «Сеструха» - девушка из провинции, но благодаря своему умению договариваться и жизнелюбивому нраву она может найти выход из любой ситуации и успевает не только руководить ночным клубом в Москве, но и заботиться о семье и даже строить личную жизнь.
Ольга Картункова в сериале «Сеструха». Фото: пресс-служба канала «Пятница!»
Добрая и честная, умеющая решить любую проблему героиня Ольги Картунковой возвращается!
Смотрите сериал «Сеструха» на телеканале «Пятница!» 3 и 10 февраля в 19:00