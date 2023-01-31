Закулисье сериала «Пробуждение»: как Евгений Миронов встречался с операми, носил пистолет и готовил омлет

С 30 января на Первом канале большая телепремьера — 12-серийный мистический триллер «Пробуждение» с Евгением Мироновым в главной роли. Сериал повествует о следователе, который после автомобильной аварии начинает жить в двух параллельных мирах.
А Teleprogramma.pro рассказывает, на каком американском формате основано «Пробуждение», как Миронов готовился к главной роли, кто сыграл основных персонажей и как проходили съемки.
«Пробуждение» — это адаптация одноименного американского проекта, увлекательная история на стыке триллера и фантастики. А успех этого сериала в России определяет участие в проекте талантливого артиста Евгения Миронова, его тонкий психологизм, харизма и потрясающее чувство жанра.
Можно сказать, что актер вывел сериал на новый уровень. Настолько сложным и глубоким получился образ главного героя Павла Фролова в его исполнении.
Евгению Миронову удалось показать душевные переживания отца, мужа, профессионала, друга и человека, который живет в двух реальностях.
Евгений Миронов: «Профессия следователя не предусматривает каких-то внутренних колебаний»
По словам артиста, поскольку он играет следователя, важной составляющей сериала будут детективные коллизии.
«Кроме того, профессия следователя на самом деле не предусматривает каких-то внутренних колебаний — это серьезные и достаточно спокойные люди, ведь чего они только не видели в жизни, — поясняет Евгений Миронов. — Тем и любопытна эта история с позиции наблюдения за героем, когда у такого человека, твердо стоящего на земле, вдруг случается нечто, что заставляет его испытывать сложности в жизненных обстоятельствах и искать спасительную правду».
По словам режиссера Эдуарда Парри, Миронова можно назвать человеком-пластилином. Ведь на съемках он может практически все! Например, когда понадобилось управлять лодкой, он за минуту почувствовал весла и стал уверенно ее вести.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Кадр из сериала «Пробуждение». Фото: продюсерская компания «Среда»
Евгений специально проходил курс глубокого погружения под воду и занимался стрельбой. Более того, он купил себе резиновый пистолет, полностью копирующий боевой, и постоянно ходил с ним. Исключительно для естественного показа владения огнестрельным оружием своего героя в кадре.
«А вообще, каждую неделю во время съемок мы встречались с реальными операми и вместе читали сценарий, чтобы не было никаких глупых киношных фантазий, а все соответствовало реальности, — поясняет Эдуард Парри. — Многие же актеры героически вскидывают пистолет или держат его впереди носа, что выглядит для профессионалов комично».
Благодаря съемкам также открылись кулинарные способности актера. Так, в сериале герой Евгения Миронова неоднократно готовит сам. Например, омлет и сырники.
«Ассистент по реквизиту, конечно, помогал ему, а Евгений больше подсоединялся на конечной стадии, — отмечает режиссер. — Хотя на итоговый вкус блюда влияет любая стадия приготовления. Омлет вот пригорел. Шучу, конечно».
Кадр из сериала «Пробуждение». Фото: продюсерская компания «Среда»
В кадре со своим напарником, которого сыграл Александр Робак, Евгений часто ел пиццу или что-то схожее, словом, перекус всегда был калорийным.
«Актеры тоже за правду жизни, а оперативникам порой некогда присесть даже, они как гончие псы, идущие по следу. Подобная еда — это показ их занятости, когда все происходит на бегу», — смеется режиссер.
В роли жены главного героя — Наталия Вдовина, которая ярко заявила о себе в фильмах «Летние люди» Сергея Урсуляка и «Возвращение» Андрея Звягинцева и сериалах «Серебряный волк» и «Зеленый фургон». Сына сыграл юный Михаил Шведов, для которого это первая главная роль в кино.
Коллеги Павла Фролова по службе — Александр Робак («Домашний арест», «Эпидемия», «Никто не узнает»), Агриппина Стеклова («Жила-была одна баба», «Диверсант. Идеальный штурм»), Руслан Герман («Балабол-5»).
Среди людей, которые помогают главному герою справляться с психологическим грузом, навалившимся на него после аварии (в оригинальном сериале эта роль у двух психотерапевтов), — Саныч в исполнении Владимира Ильина («Турецкий гамбит», «Марш Турецкого», «Время первых») и Вера, которую воплотила Яна Сексте («Оттепель», «Частица вселенной», «Цыпленок жареный»).
Действие происходит как бы в двух реальностях, но их словно объединяет домик на воде, куда регулярно наведывается герой Миронова, и где он встречается с героями Владимира Ильина и Яны Сексте. Домик построили на реке Пахра, в километрах тридцати от Москвы.
«Наши художники проявили свои инженерные способности и сделали там пристань, получилось поставить и домик на фоне воды, — рассказывает режиссер Эдуард Парри. — Это место, где он может открыться. Сам дом вроде бы выдумка героя, но и не совсем».
Подобное строение было мечтой его супруги, которая не воплотилась в жизнь. А так как она дизайнер, то и дом этот выглядит по-разному: в одной реальности он холодный, а в другой — играет красками и интересными дизайнерскими решениями. Сериал — это определенный кроссворд для зрителей, но разгадывать его интересно, обращая внимание на подобные детали».
Кадр из сериала «Пробуждение». Фото: продюсерская компания «Среда»
Съемки «Пробуждения» по разным причинам растянулись на года три. А снимали в Москве, Подмосковье и немного в Санкт-Петербурге. Кстати, в Питере документально снимали, как героиня Натальи Вдовиной бежит в многотысячной толпе. Ее поездка в «Сапсане» тоже не постановочная съемка.
Документально снимали и поездки Миронова в московском МЦК — в вагоне, на перроне и около станции. По словам режиссера, прохожие не верили, что это Евгений Витальевич.
«Нас было человек семь, мы окружали его с камерой и оттесняли от людей. Может, не все понимали, что это в кадре именно он», — говорит режиссер.
Смотрите сериал «Пробуждение» с 30 января на Первом канале!