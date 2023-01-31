Закулисье сериала «Пробуждение»: как Евгений Миронов встречался с операми, носил пистолет и готовил омлет

С 30 января на Первом канале большая телепремьера — 12-серийный мистический триллер «Пробуждение» с Евгением Мироновым в главной роли. Сериал повествует о следователе, который после автомобильной аварии начинает жить в двух параллельных мирах.

А Teleprogramma.pro рассказывает, на каком американском формате основано «Пробуждение», как Миронов готовился к главной роли, кто сыграл основных персонажей и как проходили съемки.

«Пробуждение» — это адаптация одноименного американского проекта, увлекательная история на стыке триллера и фантастики. А успех этого сериала в России определяет участие в проекте талантливого артиста Евгения Миронова, его тонкий психологизм, харизма и потрясающее чувство жанра.

Можно сказать, что актер вывел сериал на новый уровень. Настолько сложным и глубоким получился образ главного героя Павла Фролова в его исполнении.

Евгению Миронову удалось показать душевные переживания отца, мужа, профессионала, друга и человека, который живет в двух реальностях.

Евгений Миронов: «Профессия следователя не предусматривает каких-то внутренних колебаний»

По словам артиста, поскольку он играет следователя, важной составляющей сериала будут детективные коллизии.

«Кроме того, профессия следователя на самом деле не предусматривает каких-то внутренних колебаний — это серьезные и достаточно спокойные люди, ведь чего они только не видели в жизни, — поясняет Евгений Миронов. — Тем и любопытна эта история с позиции наблюдения за героем, когда у такого человека, твердо стоящего на земле, вдруг случается нечто, что заставляет его испытывать сложности в жизненных обстоятельствах и искать спасительную правду».

По словам режиссера Эдуарда Парри, Миронова можно назвать человеком-пластилином. Ведь на съемках он может практически все! Например, когда понадобилось управлять лодкой, он за минуту почувствовал весла и стал уверенно ее вести.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.