Искрометное кино о сильной женщине: вышел трейлер сериала «Раневская»

По сюжету несмотря на родительский запрет, юная Фанни Фельдман уезжает из Таганрога покорять театральную Москву. Столица встречает ее враждебно, и каждый маленький успех сменяет серьезная жизненная драма. Революция, потом война… И нешуточная борьба за жизнь, которая держится на огромной любви к театру и абсолютной вере в собственное предназначение.

«В мировой сериальной индустрии прочно укрепился тренд на изображение сильных женских героинь и их судеб, и наша Фаина Раневская, которую неизменно включают в списки величайших актрис XX века, идеально вписывается в этот тренд, тем более что она сама написала сценарий своей жизни в сотнях едких афоризмов, — говорит генеральный продюсер Kion Игорь Мишин. — До сих пор о Фаине снимали только документальные фильмы, но авторы «Раневской» реконструировали жизнь актрисы художественными методами и сняли одновременно смешное и трогательное зрительское кино».

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В проекте снялись Константин Лавроненко, Александр Домогаров, Эмилия Спивак, Ирина Гринева, Даниил Спиваковский, Ольга Науменко, Семен Стругачев, Виталий Егоров и другие актеры.

Премьера 8-серийной картины запланирована на 8 февраля.