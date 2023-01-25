Что мы увидим в новом сезоне сериала «СашаТаня»: романтичные ужины, добрый юмор, пять секретов семейного счастья

Это знакомо всем родителям – кошмарные вечера, когда приходится помогать детям с «домашкой»! Часто это происходит с криками и скандалами. Но Сергеевы и к этому занятию подходят с юмором и смекалкой. Например, Саша, желая помочь сыну с творчеством, советует ему выдать песню группы «Король и шут» за свое стихотворение. А еще Сергеевы никогда не пропускают Дни здоровья и другие семейные соревнования: они дружно прыгают в мешках и активно бегут эстафеты.

Они идут на разумные компромиссы

Саша и Таня хорошо знают друг друга, и эти знания помогают им находить аргументы в спорах. В одной из серий Саша поспорил с сыном на серьезную тему, и, как сам утверждает, «все доказал по фактам». Однако Таня, как мудрая жена и мама, не хочет, чтобы сын и муж ссорились. Поэтому просит Сашу признать свою неправоту, а в награду предлагает пиццу. Что ж, ради такого стимула можно даже признать, что Бэтмен все-таки круче Супермена!

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Сергеевы умеют дурачиться вместе

Наверное, это и есть костяк настоящей крепкой семьи. Когда Сильвестру, отцу Саши, понадобилось показать бизнес-партнеру из Франции, что семья его сына – настоящие экоактивисты, Сергеевы не подвели: они виртуозно сыграли свои роли. А когда у Сергеевых возникла проблема с парковкой у дома, они будто бы забыли, сколько им лет, и радостно побежали кидать капитошки в мешающие им машины. Зрители и сами смогут вспомнить десятки эпизодов, в которых Саша и Таня вместе дурачатся, получая от этого удовольствие.



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