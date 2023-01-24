«Очень много ужаса и страха»: Янковский, Бортич и Яценко снялись в сериале про маньяка Фишера

Онлайн-кинотеатр more.tv представил трейлер 8-серийного триллера «Фишер» — о самом страшном серийном убийце в истории СССР. Главные роли в детективной картине, основанной на реальных событиях, исполнили Иван Янковский, Саша Бортич и Александр Яценко. Премьера проекта состоится 8 февраля на сервисах more.tv и Wink.
По сюжету в 1986 году в районе правительственных дач на Рублевском шоссе одного за другим убивают подростков. Группа следователей начинает поиск преступника, даже не подозревая, как сильно он изменит судьбу каждого из них. Единственный свидетель, способный опознать маньяка, — школьник Игорь, родители которого совсем не в восторге от контактов сына с милицией.
«Мой герой — прямой и честный мужик, который все делает четко и достойно. Но он как оголенный провод — способен переключаться от нежности до грубости за считаные секунды. Мне кажется, в этом смысле мы с ним даже похожи, — говорит исполнитель главной роли Иван Янковский. — Авторский язык и почерк режиссеров Сергея Тарамаева и Любови Львовой способны привнести в эту историю нечто такое, чего мы не видели на российском рынке в проектах о поимке маньяка».
«Мне всегда интересны сценарии, основанные на реальных событиях, но «Фишер» — немного другой случай, эти истории вызывают очень много ужаса и страха. Некоторые сцены сделаны так подробно и так откровенно, что, думаю, впечатлительным зрителям будет непросто смотреть», — поделилась мнением актриса Саша Бортич.
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Авторы сериала в течение года общались с реальными следователями по делу Фишера (маньяка Сергея Головкина). Они получили доступ к томам уголовного дела, а также к фото- и видеоматериалам допросов. На их основе и был написан сценарий картины. Создатели триллера вдохновлялись современной классикой: «Настоящий детектив», «Охотник за разумом», «Убийство» (американская версия).