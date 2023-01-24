«Очень много ужаса и страха»: Янковский, Бортич и Яценко снялись в сериале про маньяка Фишера

Онлайн-кинотеатр more.tv представил трейлер 8-серийного триллера «Фишер» — о самом страшном серийном убийце в истории СССР. Главные роли в детективной картине, основанной на реальных событиях, исполнили Иван Янковский, Саша Бортич и Александр Яценко. Премьера проекта состоится 8 февраля на сервисах more.tv и Wink.

По сюжету в 1986 году в районе правительственных дач на Рублевском шоссе одного за другим убивают подростков. Группа следователей начинает поиск преступника, даже не подозревая, как сильно он изменит судьбу каждого из них. Единственный свидетель, способный опознать маньяка, — школьник Игорь, родители которого совсем не в восторге от контактов сына с милицией.