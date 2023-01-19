Новый главврач разгонит половину персонала больницы в 11-м сезоне «Склифосовского»

В Москве начались съемки одиннадцатого сезона медицинского сериала «Склифосовский».

В новых сериях появится Роман Мадянов. Заслуженный артист РФ исполнит роль нового главврача Склифа, который устроит всему отделению внеплановую аттестацию и уволит ряд сотрудников. Персонаж Марина Нарочинская (Мария Куликова) получит в наследство дом, но это обернется опасным приключением для Олега Брагина (Максим Аверин). Нину (Анна Якунина) ждет неожиданный гость из прошлого. Кроме того, в отделении будет объявлен карантин. Кривицкий (Андрей Ильин), как и многие пациенты, заболевает неизвестным вирусом.

«Буквально вчера закончили снимать очередной сезон, а сегодня мы снова вместе! – прокомментировал новые съемки исполнитель главной роли Максим Аверин. - Все эти 11 лет мы всегда с большим удовольствием приходили на площадку, и мне очень хочется, чтобы мы и дальше радовали друг друга и зрителя».

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