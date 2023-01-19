Прилучный, Самбурская, Бардо и другие звезды прикоснутся к блатной романтике в спин-оффе «Земы»

У популярного интернет-сериала «Зема», рассказывающего о простом парне из Пензы, появится спин-офф на семь эпизодов под названием «Макс и Гусь». Причем в этом проекте снимается множество российских кинозвезд.
Новая история разворачивается вокруг полюбившихся антагонистов «Земы» — друзей Макса и Гуся, которые ловко выпутываются из самых сложных ситуаций. Их роли вновь исполнят Никита Кологривый и Владимир Карпук. К этой парочке присоединятся Павел Прилучный, Настасья Самбурская, Глеб Калюжный, Дмитрий Чеботарев, Наталья Бардо, Владимир Епифанцев, Михаил Горевой, Игорь Жижикин, Дмитрий Богдан, Сергей Гинзбург, Снежана Самохина и другие известные актеры.
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Из нового сериала зрители узнают, как простой парень с района Макс достиг криминальных высот и чем ему ради этого пришлось пожертвовать. Как из обычного каппера, «работающего на дядю», Макс превратился в беспринципного подонка, который в будущем станет контролировать наркотрафик, клубы и подпольный букмекерский бизнес в Пензе? Что случилось с любовью Макса к Снегурке, которую он встретил в фильме «Новогодний замес»? И что же, в конце концов, стало с нерушимой дружбой Макса и Гуся?
Подробности сюжета создатели сериала объявят позже, но по уже сложившейся традиции обещают смесь зубодробительного экшена и крышесносного юмора.
Премьера состоится в видеосервисе Wink весной 2023 года. «Макс и Гусь» войдет в линейку Wink Originals.