Прилучный, Самбурская, Бардо и другие звезды прикоснутся к блатной романтике в спин-оффе «Земы»

Из нового сериала зрители узнают, как простой парень с района Макс достиг криминальных высот и чем ему ради этого пришлось пожертвовать. Как из обычного каппера, «работающего на дядю», Макс превратился в беспринципного подонка, который в будущем станет контролировать наркотрафик, клубы и подпольный букмекерский бизнес в Пензе? Что случилось с любовью Макса к Снегурке, которую он встретил в фильме «Новогодний замес»? И что же, в конце концов, стало с нерушимой дружбой Макса и Гуся?

Подробности сюжета создатели сериала объявят позже, но по уже сложившейся традиции обещают смесь зубодробительного экшена и крышесносного юмора.

Премьера состоится в видеосервисе Wink весной 2023 года. «Макс и Гусь» войдет в линейку Wink Originals.