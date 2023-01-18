«Одна из самых прекрасных Екатерин в истории кино»: Ирина Пегова сыграла императрицу в сериале «Царская прививка»

«Для меня в этом проекте цепляющим фактором также стала наша творческая команда. Мне очень симпатичен актерский состав. На мой взгляд, Ирина Пегова в роли Екатерины будет одной из самых прекрасных Екатерин в истории кино: это ее роль, абсолютно ее персонаж», — говорит режиссер проекта Егор Анашкин («Зулейха открывает глаза»).

«У меня была уникальная возможность довольно глубоко погрузиться в историю жизни Екатерины. Мне дали доступ во все архивы, которые только возможно, я читала документы, ее письма, хранящиеся в Библиотеке имени Ленина, в Национальной библиотеке в Царском селе. Из книг, из мемуаров, из писем я выписывала различные фразы Екатерины, которые, мне казалось, подходят к нашему сценарию, и просила режиссера и продюсеров позволить мне вставить их в нашу историю, — рассказывает актриса Ирина Пегова. — Екатерина чудовищно боялась оспы с самого детства, для нее это реально была самая страшная болезнь на свете. И то, что она переселила этот свой страх, действительно абсолютный подвиг».