Суровый сибиряк против деловых москвичей: на ТНТ стартует сериал «Просто Михалыч»

В конце января на канале ТНТ стартует сериал «Просто Михалыч» — история о битве обычного сибиряка с нерадивыми чиновниками, которые отбирают у него родной лесхоз. Главную роль в картине сыграл Владимир Епифанцев.
По сюжету суровый русский мужик приехал в столицу, чтобы решить свои проблемы, и теперь живет у родственников-москвичей, чей жизненный уклад крайне далек от его собственного. Типичная столичная семья в шоке от «дикого» сибиряка, но его появление сближает ячейку общества, в которой каждый давно живет своей жизнью.
Вместе с Епифанцевым в сериале сыграли Павел Ворожцов, Ольга Медынич, Антон Рогачев, Светлана Камынина, Гоша Куценко, Екатерина Климова, Юлия Сулес и другие актеры. Поставил проект режиссер Евгений Корчагин («Война семей»), сценарист и креативный продюсер — Константин Трофимов («Стендап под прикрытием»).
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Не пропустите премьеру сериала «Просто Михалыч» — 30 января в 21:00 на канале ТНТ.