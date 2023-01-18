Суровый сибиряк против деловых москвичей: на ТНТ стартует сериал «Просто Михалыч»

В конце января на канале ТНТ стартует сериал «Просто Михалыч» — история о битве обычного сибиряка с нерадивыми чиновниками, которые отбирают у него родной лесхоз. Главную роль в картине сыграл Владимир Епифанцев.

По сюжету суровый русский мужик приехал в столицу, чтобы решить свои проблемы, и теперь живет у родственников-москвичей, чей жизненный уклад крайне далек от его собственного. Типичная столичная семья в шоке от «дикого» сибиряка, но его появление сближает ячейку общества, в которой каждый давно живет своей жизнью.