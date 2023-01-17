Психиатр против пациента: названа дата премьеры сериала «Комплекс бога»

3 февраля в онлайн-кинотеатре Kion состоится премьера оригинального сериала «Комплекс бога». Это детективная драма, представляющая собой напряженный психологический поединок между талантливым психиатром и пациентом с опасными наклонностями.

По сюжету к врачу обращается успешный бизнесмен, одержимый навязчивыми мыслями. Клиент делится со специалистом своими опасными фантазиями, требуя от того соблюдения врачебной тайны. Но вдруг пропадает маленькая дочь известного пианиста, а следом обнаруживается тело второй девочки. Исчезновения детей продолжаются, и психиатр начинает подозревать своего пациента в этих преступлениях. Врач рассказывает следователю, о чем они говорят с бизнесменом во время личных сеансов, и этот шаг становится роковым.