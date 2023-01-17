Психиатр против пациента: названа дата премьеры сериала «Комплекс бога»

3 февраля в онлайн-кинотеатре Kion состоится премьера оригинального сериала «Комплекс бога». Это детективная драма, представляющая собой напряженный психологический поединок между талантливым психиатром и пациентом с опасными наклонностями.
По сюжету к врачу обращается успешный бизнесмен, одержимый навязчивыми мыслями. Клиент делится со специалистом своими опасными фантазиями, требуя от того соблюдения врачебной тайны. Но вдруг пропадает маленькая дочь известного пианиста, а следом обнаруживается тело второй девочки. Исчезновения детей продолжаются, и психиатр начинает подозревать своего пациента в этих преступлениях. Врач рассказывает следователю, о чем они говорят с бизнесменом во время личных сеансов, и этот шаг становится роковым.
«Комплекс бога» — это история о столкновении мощных мужских характеров, в которой каждый герой одержим поиском своей правды, а настоящее зло еще нужно разглядеть.
«Герои сценаристки Алены Званцовой неоднозначны и лишены клише. Таких героев интересно изучать, а материал — скрупулезно разбирать, чтобы в каждой строчке найти скрытый смысл, — говорит актер Кирилл Кяро, сыгравший психиатра. — Сериал «Комплекс бога» расскажет о дружбе и предательстве, о страхах и смелости, о вине и о презумпции невиновности, и все это на фоне улиц сытой и усталой Москвы, с ее успешными циничными жителями — разочарованными романтиками. Все они живут в предчувствии какой-то необъяснимой глобальной катастрофы, которая случится внутри каждого героя. Надеюсь, зритель, посмотрев наш сериал, в первую очередь задумается о себе, о своей жизни, взглядах и выборе».
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В картине также сыграли Даниил Страхов, Шамиль Хаматов, Николай Шрайбер, Михаил Тройник, Ольга Лерман, Ирина Леонова, Марина Васильева и другие актеры.