Как сериалы и звезды становятся популярными: рассказывает маркетолог

Сериалы и кино занимают все больше времени нашего досуга - неудивительно, Интернет предлагает столько премьер, что разбегаются глаза. Но сами ли мы выбираем, что будем смотреть, или же нашим решением кто-то управляет?
Мы поговорили о том, как становятся популярными современные сериалы и фильмы с экспертом Анастасией Бацуевой, которая уже почти десять лет продвигает отечественные проекты в стране и за рубежом.
Анастасия Бацуева. Фото: личный архив
Анастасия работала на телеканале СТС и в онлайн-кинотеатре START. И за это время продвигала почти сотню сериалов и фильмов: от «Молодежки» до «Содержанок», от «Ворониных» до «Вампиров средней полосы», от «Папиных дочек» до «Контейнера».
Что делает маркетолог для сериалов и фильмов?
- Если совсем просто – делает так, чтобы вы о сериале узнали, захотели его посмотреть и посмотрели там, где авторы кино получат за него вознаграждение - в кинотеатре, на телевидении, на официальном стриминге.
Мы те люди, которые придумывают и снимают постеры, монтируют трейлеры, (на которые вы ругаетесь за спойлеры!), покупают рекламу на улицах, на ТВ, в Интернете, делают вирусные ролики для социальных сетей, убеждают телеграм-каналы написать о проекте, организуют премьеры. И что только еще не делаем.
Правда ли, что главное для успеха фильма - звездный артист?
- В России пока нет таких звезд, участие которых само по себе бы обеспечило успех проекту. Но уже, конечно, есть плеяда актеров, участие которых такие шансы сильно повышает - тот же Павел Прилучный, Люба Аксенова, Сергей Бурунов.
У них есть аудитория, готовая дать шанс проекту, увидев их на афише. Но плохой проект даже они хорошим не сделают. И, конечно, бывает фактор усталости от артиста - иногда графики премьер совпадают так (это не всегда специально, процесс создания сериала может занимать годы), что один и тот же человек оказывается везде и сразу. И это не всегда хорошо и для него, и для проектов.
Как выбираются герои, которые будут на афише?
- Это всегда компромисс между правильным позиционированием сериала и медийностью артиста. Можно заметить, что иногда на первый план выносят актера второго или даже четвертого плана, просто потому что он более известен - это несправедливо, но такова реальность бизнеса.
Но сейчас, кстати, стало модно делать разные постеры для разных аудиторий. Например, если в сериале несколько сюжетных линий, то более молодым зрителям покажут постеры с их сверстниками, даже неизвестными или популярными блогерами, взрослым - более именитых артистов.
Наша задача - как раз предугадать, какие лица и какие сюжеты заинтересуют разных зрителей и предложить им разные баннеры, афиши, ролики.
Постер сериала «Содержанки». Фото: предоставлено Анастасией Бацуевой
Но иногда компромиссов быть не может. Например, для постера второго сезона «Содержанок» нам пришлось собрать больше десяти востребованных и, надо сказать, сделать это в один день было невозможно, настолько несостыкуемо их расписание - у всех съемки, озвучки, командировки.
В результате этот шот снимали в три приема и уже потом делали финальную композицию. Если присмотреться, то можно заметить, что одного героя постера на съемке так и не было. Пришлось пришлось проявлять чудеса фотошопа.
Надо сказать, сложнее чем собрать артистов была задача найти такое количества красных платьев за короткий срок. Кажется, наш звездный стилист Василиса Гусарова вынесла все красные наряды из магазинов Москвы. Их были десятки.
И уже на съемке мы подбирали каждой героине свой уникальный наряд. Получилось очень круто - Дарья Мороз настолько влюбилась в свой лук, что даже купила его для личного гардероба.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Павел Прилучный и тот самый солдат. Фото: предоставлено Анастасией Бацуевой
Читают ли на самом деле на телеканалах и онлайн-кинотеатрах то, что им пишут зрители?
- Конечно. Правда, читают и принимают всерьез - это две разные вещи. Но авторы сериалов обычно подробно читают, что пишут люди - и про подбор актеров, и про сценарий. Иногда нам приходится их успокаивать и, особенно если цифры у сериала хорошие, убеждать не принимать все близко к сердцу. Люди, которым все понравилось, почему-то гораздо реже пишут хорошие отзывы, чем те, кто хочет поругать.
Анатолий Цой. Фото: Global Look Press
А иногда благодаря критике получается что-то крутое. Помните была такая популярная группа MBand с Анатолием Цоем? Когда она только-только раскручивалась и была неизвестна телевизионным топам, мы однажды нечаянно вырезали их номер из концерта, который транслировался на небольшом канале СТС Love.
Так фанатская база бойзбенда за ночь после этого написала в тогда еще маленькой группе канала в ВКонтакте 4 тысячи сообщений! Руководство канала быстро сориентировалось и запустило целый ряд реалити шоу – «Один день с MBand», «Невеста для Mband».
Мы несколько месяцев проводили кастинги, прямые эфиры, конкурсы для этого проекта. В результате вырос и канал, и популярность группы. Нет ничего лучше для артиста чем толпа фанатов из девочек-подростков (смеется).