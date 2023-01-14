Как сериалы и звезды становятся популярными: рассказывает маркетолог

Анастасия работала на телеканале СТС и в онлайн-кинотеатре START. И за это время продвигала почти сотню сериалов и фильмов: от «Молодежки» до «Содержанок», от «Ворониных» до «Вампиров средней полосы», от «Папиных дочек» до «Контейнера».

Что делает маркетолог для сериалов и фильмов?

- Если совсем просто – делает так, чтобы вы о сериале узнали, захотели его посмотреть и посмотрели там, где авторы кино получат за него вознаграждение - в кинотеатре, на телевидении, на официальном стриминге.

Мы те люди, которые придумывают и снимают постеры, монтируют трейлеры, (на которые вы ругаетесь за спойлеры!), покупают рекламу на улицах, на ТВ, в Интернете, делают вирусные ролики для социальных сетей, убеждают телеграм-каналы написать о проекте, организуют премьеры. И что только еще не делаем.

Правда ли, что главное для успеха фильма - звездный артист?

- В России пока нет таких звезд, участие которых само по себе бы обеспечило успех проекту. Но уже, конечно, есть плеяда актеров, участие которых такие шансы сильно повышает - тот же Павел Прилучный, Люба Аксенова, Сергей Бурунов.

У них есть аудитория, готовая дать шанс проекту, увидев их на афише. Но плохой проект даже они хорошим не сделают. И, конечно, бывает фактор усталости от артиста - иногда графики премьер совпадают так (это не всегда специально, процесс создания сериала может занимать годы), что один и тот же человек оказывается везде и сразу. И это не всегда хорошо и для него, и для проектов.

Как выбираются герои, которые будут на афише?

- Это всегда компромисс между правильным позиционированием сериала и медийностью артиста. Можно заметить, что иногда на первый план выносят актера второго или даже четвертого плана, просто потому что он более известен - это несправедливо, но такова реальность бизнеса.

Но сейчас, кстати, стало модно делать разные постеры для разных аудиторий. Например, если в сериале несколько сюжетных линий, то более молодым зрителям покажут постеры с их сверстниками, даже неизвестными или популярными блогерами, взрослым - более именитых артистов.

Наша задача - как раз предугадать, какие лица и какие сюжеты заинтересуют разных зрителей и предложить им разные баннеры, афиши, ролики.