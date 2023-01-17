«Нулевой пациент» в «разрезе»: усы Стычкина, Форрест Гамп в медицинском халате и кража эротических фото

С 16 января на Первом канале выходит российский сериал «Нулевой пациент». Этот проект был снят специально для платформы «Кинопоиск» и вошел в топ - 5 самых популярных фильмов и сериалов этого видеосервиса по итогам 2022 года. Его уже посмотрели более двух миллионов зрителей и теперь оценит и аудитория Первого канала.

Сюжет сериала «Нулевой пациент» основан на реальной трагической истории о детях из Элисты, которые заразились вирусом по врачебной неосторожности в 1988 году. Это была первая вспышка ВИЧ в СССР.

Действие сериала разворачивается в стенах обычной педиатрической больницы. Молодой педиатр Кирсан Аюшев (Аскап Ильясов) предполагает, что у некоторых его пациентов проявляются симптомы ВИЧ, но другие врачи не относятся к его словам серьезно.

Тогда Аюшев тайно отправляет пробы анализов в Москву, и его предположение находит свое подтверждение. Из столицы в Калмыкию приезжает молодой специалист-эпидемиолог Дмитрий Гончаров (Никита Ефремов), занимающийся изучением ВИЧ. Дмитрий и Кирсан размышляют над тем, как же можно предотвратить массовое заражение, но сталкиваются с непониманием чиновников.

Чтобы в деталях воссоздать все события сериала, сценарист проекта Олег Маловичко и режиссеры Сергей Трофимов и Евгений Стычкин поехали в Калмыкию и встретились со свидетелями тех событий.