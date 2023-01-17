«Нулевой пациент» в «разрезе»: усы Стычкина, Форрест Гамп в медицинском халате и кража эротических фото

С 16 января на Первом канале выходит российский сериал «Нулевой пациент». Этот проект был снят специально для платформы «Кинопоиск» и вошел в топ - 5 самых популярных фильмов и сериалов этого видеосервиса по итогам 2022 года. Его уже посмотрели более двух миллионов зрителей и теперь оценит и аудитория Первого канала.
Сюжет сериала «Нулевой пациент» основан на реальной трагической истории о детях из Элисты, которые заразились вирусом по врачебной неосторожности в 1988 году. Это была первая вспышка ВИЧ в СССР.
Действие сериала разворачивается в стенах обычной педиатрической больницы. Молодой педиатр Кирсан Аюшев (Аскап Ильясов) предполагает, что у некоторых его пациентов проявляются симптомы ВИЧ, но другие врачи не относятся к его словам серьезно.
Тогда Аюшев тайно отправляет пробы анализов в Москву, и его предположение находит свое подтверждение. Из столицы в Калмыкию приезжает молодой специалист-эпидемиолог Дмитрий Гончаров (Никита Ефремов), занимающийся изучением ВИЧ. Дмитрий и Кирсан размышляют над тем, как же можно предотвратить массовое заражение, но сталкиваются с непониманием чиновников.
Чтобы в деталях воссоздать все события сериала, сценарист проекта Олег Маловичко и режиссеры Сергей Трофимов и Евгений Стычкин поехали в Калмыкию и встретились со свидетелями тех событий.
Режиссеры на съемках. Фото: продюсерская компания «Среда»
«У нас было написано три первых серии, когда состоялась поездка в Элисту. И когда мы там встретились с родителями тех детей, которые были заражены в конце 80-х в больнице, то внутри все перевернулось, это был невероятно тяжелый эмоциональный опыт. И их истории - в той или иной форме - просто невозможно было оставить за кадром, - поясняет Олег Маловичко.
- Я понял, что строить это историю как чистый детектив - нельзя. И с четвертой серии у нас меняется формат сериала - в него входят маленькие капсульные истории людей».
Честно, но с вымыслом
В сериале воссоздана пугающая всех и вся ситуация в медучреждении Калмыкии - обнаружение и распространение вируса. Действие переносится в разные уголки России. Детективно-медицинское повествование разбавляют кадры хроники конца 80-х годов.
По словам режиссера и актера сериала Евгения Стычкина, ему было очень важно создать портрет эпохи последних лет СССР. А чтобы в фильме ощущалось дыхание того времени, и была использована хроника.
«Нам вообще хотелось, чтобы это было максимально честным рассказом-воспоминанием. При этом задачи снять совсем документальное кино не стояло, это все равно вымысел, - поясняет Евгений Стычкин. - Мы постарались создать очень правдивую картинку происходящих в то время событий. Самое главное, чтобы кино у зрителя вызывало «правильную реакцию».
Портрет времени создавался и с учетом особенностей внешнего вида героев и героинь 80-х годов. По словам режиссера, в конце 80-х девушки очень ярко красились, при этом их инструментарий был крайне скудным: количество красок, туши и теней было ограниченным, да и достать их казалось непросто.
«И если бы мы сегодня красили наших героинь абсолютно в той же манере что и тогда, то они для нас сегодняшних не выглядели бы очаровательными. Нам казалось бы, что это вульгарно, пошло, слишком ярко и неаккуратно», - говорит Евгений Стычкин.
Кадр из сериала «Нулевой пациент». Фото: продюсерская компания «Среда»
Настоящий герой
Прототипом Дмитрия Гончарова, сыгранного Никитой Ефремовым, сына академика и ветерана-афганца, разъезжающего по перестроечной Москве на немецкой иномарке, - стал реальный врач. В герое можно узнать Вадима Покровского, продолжателя академической династии, руководителя Федерального центра по профилактике и борьбе со СПИДом.
Ус не отклеивался
Евгений Стычкин, наряду с Сергеем Трофимовым, выступил режиссером «Нулевого пациента», но также сыграл в сериале одну из знаковых ролей. Он воплотил образ журналиста-правдоруба Игоря Карахана.
Кадр из сериала «Нулевой пациент». Фото: продюсерская компания «Среда»
«Мой герой - собирательный образ. Я отрастил себе усы, как носил их в конце 80-х мой отец. Мне вообще казалось, что это время силы моих родителей, поэтому мне очень хотелось максимально ярко и честно его показать, рассказать о нем, - говорит Евгений Стычкин.
- И своего героя я слепил из людей, которых помню, люблю, вспоминаю. Даже квартиру Игоря Карахана мы частично создали, как место жительства моего дяди тридцать пять лет назад. Он тоже работал в СМИ и фотографом».
Форрест Гамп в медицинском халате
Роль врача калмыцкой больницы, который первым заподозрил заболевание детей страшной болезнью, сыграл казахстанско-российский актер Аскар Ильясов.
«Есть в моем герое что-то от Форреста Гампа в плане его простоты какой-то. При этом как персонаж Кирсан мне очень симпатичен. Я сам по себе восхищаюсь людьми - истинными профессионалами своего дела!» - говорит Аскар Ильясов.
По словам артиста, с ним работали врачи-консультанты, которые также рассказывали ему, как проводить операцию. И однажды артист столкнулся с необычным обстоятельством.
«Одно дело - работать скальпелем с куклой и совсем другое, когда я увидел в кадре настоящего младенца 3-4 месяцев от роду. Я понял, что никогда не смог бы провести операцию, а мой Кирсан - совсем другое дело. И поэтому он меня искренне восхищает», - отмечает Аскар.
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Кадр из сериала «Нулевой пациент». Фото: продюсерская компания «Среда»
В одном из эпизодов герой Ильясова показывал детям в больнице фокусы при помощи ловкости рук. Как выяснилось, актер их даже не репетировал заранее.
«Было несколько вариантов фокусов, поэтому мы даже выбирали, какие из них взять для съемок. Показал я их Жене (режиссеру Стычкину, - прим. ред.) в день съемок этой сцены, - объясняет актер.
- При первом дубле я не показывал сам фокус, чтобы потом поймать в кадре искреннее удивление детей. Но при «моторе» один мальчик, видимо, знакомый с этими трюками стал громко говорить, где и что я прячу. В итоге сцену сняли без его участия, но главное, что поймали улыбку и восторги других детей, что видно в сериале».
Интимные моменты
Несмотря на то что «в СССР секса не было», в сериале не обошлось и без чувственных сцен.
По словам актрисы Александры Черкасовой-Служитель, у ее героини по сюжету откровенная фотосессия. Ее снимала девушка-фотограф, поэтому Александра особо не переживала и не стеснялась по этому поводу.
«И потом, у нас была сцена в квартире героя Жени Стычкина, в которой висели пленки с моими обнаженными фотографиями. Это был последний съемочный день, и ребята говорят: «Съемки закончены. Мы тебе эти снимки отдадим, делай с ними, что хочешь», - рассказывает Александра.
- И в конце смены я вижу, что режиссеры начинают смеяться, а потом объявляют в рацию на всю съемочную площадку: «Кто забрал снимки артистки Черкасовой-Служитель?» Оказалось, что половина фотографий из моей фотосессии пропали».
Кадр из сериала «Нулевой пациент». Фото: продюсерская компания «Среда»
Создатели сериала решили передать зрителям и привет из прошлого, из самого громкого и откровенного перестроечного фильма времен СССР.
Так, в конце первой серии, в сцене дискотеки, героиня Виктории Агалаковой Зина танцует в платье, которым запомнилась Наталья Негода в советском кинохите «Маленькая Вера».
Лепота какая: от Волгограда до Москвы
В Элисте было решено не проводить съемки, чтобы лишний раз не бередить печальные воспоминания местных жителей.
Большая часть натурных работ проводилась в Волгограде. Кстати, местный областной суд послужил республиканским комитетом КПСС. В Волгоградской области часть съемок проводилась в городке Ленинск. А вот больничные сцены снимали уже в Балашихе - в здании бывшего НИИ. В Москве в заброшенном корпусе ЗИЛа воссоздали внутреннее убранство помпезной советской гостиницы.
Заводские сцены снимали на действующем заводе в Домодедово, а роль столовой заводчан «сыграло» помещение типографии в Люберцах.
Кадр из сериала «Нулевой пациент». Фото: продюсерская компания «Среда»
Сталинская высотка на Котельнической набережной была использована как экстерьер дома эпидемиолога Дмитрия Гончарова. А вот интерьерные съемки проходили в знаменитом Доме на набережной на улице Серафимовича.
«Нулевой пациент» мы хотели сделать именно с любовью к тому времени и к тому кинематографу, как и к людям», - резюмирует Евгений Стычкин.