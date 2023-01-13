«Великолепный век» плюс «Пираты Карибского моря»: в России вышел турецкий сериал о морском волке Барбароссе

В России состоялась премьера популярного исторического турецкого сериала «Барбароссы: Меч Средиземноморья». Его можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Kion.

Это масштабный зрелищный эпос о братьях-моряках и их приключениях. Главный герой - османский корсар Хайреддин Барбаросса. Бывший морской торговец, он пошел на службу к султану и беспрекословно исполнял его волю в бурных водах Средиземного и Эгейского морей. Отвага и многочисленные победы Барбароссы принесли ему славу, а в дальнейшем и звание адмирала Османской империи.

Эпичные батальные сцены на воде и реалистичная пушечная канонада под атмосферный саундтрек с турецкими мотивами перенесут зрителей в те далекие времена, когда бесстрашие являлось определяющим в схватке.