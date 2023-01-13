«Великолепный век» плюс «Пираты Карибского моря»: в России вышел турецкий сериал о морском волке Барбароссе

В России состоялась премьера популярного исторического турецкого сериала «Барбароссы: Меч Средиземноморья». Его можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Kion.
Это масштабный зрелищный эпос о братьях-моряках и их приключениях. Главный герой - османский корсар Хайреддин Барбаросса. Бывший морской торговец, он пошел на службу к султану и беспрекословно исполнял его волю в бурных водах Средиземного и Эгейского морей. Отвага и многочисленные победы Барбароссы принесли ему славу, а в дальнейшем и звание адмирала Османской империи.
Эпичные батальные сцены на воде и реалистичная пушечная канонада под атмосферный саундтрек с турецкими мотивами перенесут зрителей в те далекие времена, когда бесстрашие являлось определяющим в схватке.
Сериал растянулся на более чем 100 серий, с завязками и разрешением множества конфликтов: историй о ревности и предательстве, споров о преданности сюзерену и своему делу, а также вечное противостояние отцов и детей. Помимо этого, картина полна любовных интриг и женских линий, которые помогают раскрыть характеры главных героев.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Съемки сериала проходили в Стамбуле, Анталии и Мармарисе. В главных ролях: Энгин Алтан Дюзьятан («Сыла. Возвращение домой»), Улаш Туна Астепе («Дядя Кара»), Йеткин Дикинджилер («Великолепный век»), Йигит Озшенер («Я видел солнце») и Пелин Акил («Вода и огонь»).