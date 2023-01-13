«Содержанки» вернутся в феврале: названа дата премьеры четвертого сезона сериала

«Нам не хотелось «ломать» персонажей, с которыми зритель жил три сезона, но хотелось создать конфликт между привычным и новым. Поэтому было важно перенести наших героев в другое пространство. Вместе с ним в мир этих людей, с их связями, статусом, вихрем врывается новая правда. И лично мне было очень интересно наблюдать, как персонажи — классные, живые, неоднозначные — впишутся в предлагаемые обстоятельства, и мы с удовольствием сталкивали их лбами с новыми героями», — говорит режиссер нового сезона Ламара Согомонян.