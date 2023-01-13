«Содержанки» вернутся в феврале: названа дата премьеры четвертого сезона сериала

Точная дата – 16 января в онлайн-кинотеатре Start состоится премьера нового сезона «Содержанок». Того самого, события которого разворачиваются в Петербурге через три года после событий основного сериала. 13 января вышел новый трейлер этой картины.
«Нам не хотелось «ломать» персонажей, с которыми зритель жил три сезона, но хотелось создать конфликт между привычным и новым. Поэтому было важно перенести наших героев в другое пространство. Вместе с ним в мир этих людей, с их связями, статусом, вихрем врывается новая правда. И лично мне было очень интересно наблюдать, как персонажи — классные, живые, неоднозначные — впишутся в предлагаемые обстоятельства, и мы с удовольствием сталкивали их лбами с новыми героями», — говорит режиссер нового сезона Ламара Согомонян.
«Отчаянный, хулиганский, дерзкий сезон! Новые персонажи появляются стремительно, их истории буквально врываются в наши. Чего стоит один персонаж Никиты Ефремова, которого я первый раз не узнала абсолютно! Приехала на грим и все ждала, когда же он появится. А в это время мимо проходил толстый, обрюзгший мужчина. И когда он заговорил голосом Никиты, я испытала настоящий шок!» - вспоминает съемки актриса Александра Ребенок.
Никита Ефремов, ты ли это? Фото: онлайн-кинотеатр Start
«Мне выпала редкая возможность сыграть в пластическом гриме. Это сильная характерная роль, которая дает очень много свободы, позволяет мне дурачиться в хорошем смысле этого слова. Обычно, готовясь к роли, я продумываю персонажа до мелочей. Но Аркадий Булавкин в своих движениях, реакциях, фразочках во многом появлялся прямо на съемочной площадке, в импровизации», - комментирует свое появление в проекте Никита Ефремов.
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В картине также сыграли Дарья Мороз, Владимир Мишуков, Марина Зудина, Игорь Миркурбанов, Сабина Ахмедова, Александра Ревенко, Александр Горбатов, Константин Лавроненко, Роза Хайруллина, Сергей Горошко, Наталья Рогожкина, Иван Мулин, Стив Виндольф и футболист Андрей Мостовой.