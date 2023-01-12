«Было трудно дышать»: в Кении сняли российский сериал про врачей, вдохновленный эпидемией Эболы

В Москве завершились съемки сериала «Лихорадка» для канала «Россия 1». В картине сыграли Любовь Константинова, Евгений Воловенко, Илья Малаков, Евгений Сидихин и другие актеры.

Это будет шпионская история об опасной эпидемии, которая вспыхивает в одной из стран Африки. На смену сбежавшей международной врачебной миссии прилетает российская бригада добровольцев. К ней присоединяются местный врач-инфекционист и гениальный вирусолог из России, которые работают над производством необходимой вакцины.

Однако международная фармацевтическая корпорация начинает настоящую шпионскую операцию против российской группы. Героям придется не только отчаянно спасать жизни местных жителей, но и вычислять «крота», проникшего в их ряды.