«Было трудно дышать»: в Кении сняли российский сериал про врачей, вдохновленный эпидемией Эболы

В Москве завершились съемки сериала «Лихорадка» для канала «Россия 1». В картине сыграли Любовь Константинова, Евгений Воловенко, Илья Малаков, Евгений Сидихин и другие актеры.
Это будет шпионская история об опасной эпидемии, которая вспыхивает в одной из стран Африки. На смену сбежавшей международной врачебной миссии прилетает российская бригада добровольцев. К ней присоединяются местный врач-инфекционист и гениальный вирусолог из России, которые работают над производством необходимой вакцины.
Однако международная фармацевтическая корпорация начинает настоящую шпионскую операцию против российской группы. Героям придется не только отчаянно спасать жизни местных жителей, но и вычислять «крота», проникшего в их ряды.
«Сериал «Лихорадка», конечно, выдуманная история, но снята она на основе реальных событий — крупной эпидемии лихорадки Эбола в Либерии и ряде других стран Западной Африки 2014-15 годов, — рассказывает режиссер проекта Александр Касаткин. — Эпидемия — это всегда экстремальная ситуация, сотни людей каждый день находятся на грани жизни и смерти, врачи спасают их от опасного вируса, рискуя собой… Но, несмотря ни на что, все равно остаются человеческие отношения, отношения между мужчиной и женщиной, между друзьями, между коллегами. И это все, естественно, в сериале есть».
Сериал «Лихорадка» не только про вирус, но и про любовь. Фото: канал «Россия 1»
Съемки сериала проходили в Москве, в Туле, в Крыму и в Кении. Актеров консультировали и обучали работе в лаборатории квалифицированные специалисты-вирусологи.
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В Кении это был первый опыт такого масштаба, когда российская съемочная группа сотрудничала с местными актерами, да еще при участии африканского племени Масаи.
«Я поняла, насколько сильно эпидемиологи, врачи, которые работали в «красной зоне» не только с Эболой, но и во время пандемии «ковида», жертвовали собой, — делится впечатлениями актриса Тереза Диуро. — Было невероятно сложно сниматься в костюмах «полной защиты»: трудно дышать, что-то делать, просто соображать. А когда мы работали в Африке, то было еще и очень жарко. И я низко кланяюсь перед всеми врачами за то, что они делают!»
Сериал «Лихорадка» будет показан на канале «Россия 1».