Гениальный сыщик в императорском Петербурге: на НТВ стартует исторический детектив «Безсоновъ»

16 января на канале НТВ состоится премьера исторического детектива «Безсоновъ». Действие сериала развернется в начале XX века в Петербурге. Главный герой — гениальный сыщик Николай Безсонов в исполнении Дениса Нурулина. Также в картине снялись Алексей Гришин, Ангелина Стречина, Галина Кашковская, Андрей Леонов и другие актеры.

По сюжету молодой человек из знатного дворянского рода волею судеб становится обычным чиновником сыскной полиции. Сослуживцы принимают его холодно, но опытный наставник видит в новичке будущую звезду сыска. Вдвоем они пытаются раскрыть цепочку загадочных и опасных преступлений, совершенных то в городских трущобах, то в будуаре светской львицы.