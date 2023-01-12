Гениальный сыщик в императорском Петербурге: на НТВ стартует исторический детектив «Безсоновъ»

16 января на канале НТВ состоится премьера исторического детектива «Безсоновъ». Действие сериала развернется в начале XX века в Петербурге. Главный герой — гениальный сыщик Николай Безсонов в исполнении Дениса Нурулина. Также в картине снялись Алексей Гришин, Ангелина Стречина, Галина Кашковская, Андрей Леонов и другие актеры.
По сюжету молодой человек из знатного дворянского рода волею судеб становится обычным чиновником сыскной полиции. Сослуживцы принимают его холодно, но опытный наставник видит в новичке будущую звезду сыска. Вдвоем они пытаются раскрыть цепочку загадочных и опасных преступлений, совершенных то в городских трущобах, то в будуаре светской львицы.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Зрителей ожидают не только захватывающие сюжетные повороты, но и пейзажи, полные разнообразных красок. Создатели 20-серийной картины отстроили целый городок в старинном стиле.
«Для нас выстроили огромный исторический павильон: ты туда входишь и попадаешь в другой мир и сразу же двигаешься иначе, говоришь иначе — точно как в компьютерной игре, телепортируешься в другое время, — говорит актриса Ангелина Стречина. — Ты целый день проживаешь в другом мире, и это невероятные ощущения. И огромное количество деталей! Если честно, я выдвигала все ящички, все трогала, потому что все было очень необычное».
Также для каждого героя были созданы уникальные костюмы, соответствующие эпохе 1905 года. Всего было создано более 200 костюмов, при пошиве которых использовали только натуральные ткани: шёлк, шерсть, шифон, атлас.
Премьера сериала «Безсоновъ» состоится 16 января в 20:00 на канале НТВ.