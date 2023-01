Сериал The Last of Us не выйдет на «Амедиатеке» вместе с мировой премьерой

Несмотря на напряженные отношения России и США, в 2022 году отечественный потоковый сервис «Амедиатека» продолжал показывать новый контент американского канала HBO — популярные сериалы «Дом дракона» и «Белый лотос», например.

Однако официальной российской премьеры сериала по видеоигре The Last of Us («Одни из нас») пока ждать не стоит. На Западе релиз состоится 15 января, но в нашей стране он даже не запланирован.

По запросу сайта «Чемпионат» представители «Амедиатеки» подтвердили, что The Last of Us не покажут одновременно с премьерой в остальном мире. У компании нет никакой дополнительной информации, но есть надежда, что в будущем ситуация может измениться.

Дело в том, что правообладателем бренда франшизы является компания Sony. А она приостановила свою деятельность в России в 2022 году. Вероятно, Sony не разрешила HBO проводить дистрибуцию сериала в РФ.