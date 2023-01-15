Пора пересмотреть: 7 лучших сериалов 2022 года

Режиссер: Сергей Сенцов. Детектив-нуар.

Цифры 1703 отпечатаны в сердце каждого настоящего петербуржца - это год основания города. По нему под песни Булановой на репите колесит мрачный опер Гоша (Гоша Куценко). К нему представляют жизнерадостного москвича Вадика (Кузьма Сапрыкин), который Гоше совсем не нравится. Тем не менее они расследуют зловещее преступление и в процессе знакомятся с обитателями Питера - один загадочнее другого...

Также снимались: Софья Лебедева,

Павел Табаков, Варвара Феофанова.

5. «Аврора»/More.tv и Wink

Режиссер: Роман Волобуев. Черная комедия, драмеди.

Однажды Саша Зорина, девушка лет 30, просыпается с жуткого похмела и постепенно осознает, что ни черта не помнит о том, что с ней происходило на протяжении целого месяца. Да, все это время она регулярно выпивала, но нельзя же совсем ничего не помнить!

Параллельно Саша бесплодно ходит по кастингам - она не очень удачливая актриса. У нее была только одна звездная роль, и то в детстве, когда она снялась в боевике «Аврора».

Сериал похож то на ржачную комедию по типу «Дневника Бриджит Джонс», то превращается в леденящий триллер, но в итоге все переворачивается с ног на голову...

Также снимались: Манана Тотибадзе, Катя Федина, Ольга Богомазова.

6. «Надвое»/More.tv

Режиссер: Валерий Тодоровский. Мелодрама.

Друзья и коллеги Костя и Саня (Данила Козловский и Александр Петров) и вместе едут в командировку в Питер и оба влюбляются по уши. Костя женат, Саня холостякует, но теперь очень страдают оба. Саня бросал женщин не раз, а тут обманывают его. Костя любит петербурженку Иру, но очень жалеет московскую жену и никак не может выбрать.

Из этого заунывного вторсырья вдруг вырастает пронзительная мелодрама о том, как иногда тяжело и больно любить, с массой душераздирающих, но драматургически прекрасных сцен...

Также снимались: Ирина Старшенбаум, Елизавета Базыкина, Анна Синякина.

7. «Замерзшие»/ Иви и Okko

Режиссер: Адильхан Ержанов. Триллер.

Дремлет притихший северный город. В округе кто-то убивает водителей: вкалывает нейролептик, раздевает и дает замерзнуть насмерть. За дело берется Евгений Рудин (Артем Быстров) - следователь не без странностей. Кто тут маньяк, выясняется задолго до финала, но очарование «Замерзших» совсем не в этой недолгой интриге...

Также снимались: Даниил Воробьев, Владимир Канухин, Максим Карушев.