Пора пересмотреть: 7 лучших сериалов 2022 года

Составляя список лучших сериалов, пришлось оставить за бортом несколько очень симпатичных проектов. Но правила есть правила. Тем ценнее итоговый перечень - в нем лишь подлинные алмазы, ослепительно сверкающие мириадами искр.
1. «Почка»/KION
Режиссер: Мария Шульгина. Драма.
Инспектор пожарной охраны Наташа Кустова (Любовь Аксенова) - взяточница. На щедрую мзду живет на полную катушку. Все ее ненавидят, даже близкие, и эта ненависть взаимна. Все меняется, когда у Наташи отказывают почки и требуется пересадка. Ей отказывают все - мать, сестра, брат, муж. Но она и не думает сдаваться, привычно манипулируя людьми. Все тщетно...
Также снимались: Ирина Розанова, Дмитрий Лысенков, Николай Фоменко.
Режиссер: Владлена Санду. Триллер.
2. «Идентификация»/Premier
Фото: кадр из фильма
Валерия Мазьяни (Лена Тронина) работает продавщицей на вещевом рынке в Москве. Хозяин, киргиз по имени Бакир, регулярно насилует ее. Все, что согревает девушку, - любовь Амана, брата хозяина. Валерия принимает ислам и собирается замуж за Амана. На свадьбе Бакир пытается изнасиловать невесту брата в туалете - она отбивается, а позже его находят там мертвым. Главная подозреваемая, конечно, Валерия. В ее невиновность верят только Аман и начинающий адвокат Даниил...
Сначала «Идентификация» пускает зрителя по ложному следу, успешно мимикрируя под социальную драму из жизни мигрантов. Но затем сериал превращается в густой психологический триллер о природе отношений насильника и жертвы, где убитый в туалете Бакир - лишь малозначительный статист. Оказывается, Валерия - вовсе не Валерия...
Также снимались: Никита Кукушкин, Олег Васильков, Роман Васильев, Анвар Осмоналиев.
3. «Обоюдное согласие»/KION
Режиссер: Валерия Гай Германика. Драма, триллер.
Молодая школьная училка (Светлана Иванова) согласилась покататься на яхте со старыми друзьями. Утром, пока все еще спят, она прыгает за борт, доплывает до берега, идет в полицию и пишет заявление об изнасиловании. Насильники - их целых трое, недоумевают: по согласию же все было! Учительницу со всех сторон уговаривают забрать заявление, а в школе ученики в открытую называют ее шлюхой. Вдобавок всплывает ее «темное прошлое» в предыдущей школе. Верит ей только старый следователь, собирающийся на пенсию. Но в этой истории не все неоднозначно...
Также снимались: Шамиль Хаматов, Тарас Кузьмин, Федор Лавров, Андрей Козлов.
4. «1703»/Okko
Фото: кадр из фильма
Режиссер: Сергей Сенцов. Детектив-нуар.
Цифры 1703 отпечатаны в сердце каждого настоящего петербуржца - это год основания города. По нему под песни Булановой на репите колесит мрачный опер Гоша (Гоша Куценко). К нему представляют жизнерадостного москвича Вадика (Кузьма Сапрыкин), который Гоше совсем не нравится. Тем не менее они расследуют зловещее преступление и в процессе знакомятся с обитателями Питера - один загадочнее другого...
Также снимались: Софья Лебедева,
Павел Табаков, Варвара Феофанова.
5. «Аврора»/More.tv и Wink
Режиссер: Роман Волобуев. Черная комедия, драмеди.
Однажды Саша Зорина, девушка лет 30, просыпается с жуткого похмела и постепенно осознает, что ни черта не помнит о том, что с ней происходило на протяжении целого месяца. Да, все это время она регулярно выпивала, но нельзя же совсем ничего не помнить!
Параллельно Саша бесплодно ходит по кастингам - она не очень удачливая актриса. У нее была только одна звездная роль, и то в детстве, когда она снялась в боевике «Аврора».
Сериал похож то на ржачную комедию по типу «Дневника Бриджит Джонс», то превращается в леденящий триллер, но в итоге все переворачивается с ног на голову...
Также снимались: Манана Тотибадзе, Катя Федина, Ольга Богомазова.
6. «Надвое»/More.tv
Режиссер: Валерий Тодоровский. Мелодрама.
Друзья и коллеги Костя и Саня (Данила Козловский и Александр Петров) и вместе едут в командировку в Питер и оба влюбляются по уши. Костя женат, Саня холостякует, но теперь очень страдают оба. Саня бросал женщин не раз, а тут обманывают его. Костя любит петербурженку Иру, но очень жалеет московскую жену и никак не может выбрать.
Из этого заунывного вторсырья вдруг вырастает пронзительная мелодрама о том, как иногда тяжело и больно любить, с массой душераздирающих, но драматургически прекрасных сцен...
Также снимались: Ирина Старшенбаум, Елизавета Базыкина, Анна Синякина.
7. «Замерзшие»/ Иви и Okko
Режиссер: Адильхан Ержанов. Триллер.
Дремлет притихший северный город. В округе кто-то убивает водителей: вкалывает нейролептик, раздевает и дает замерзнуть насмерть. За дело берется Евгений Рудин (Артем Быстров) - следователь не без странностей. Кто тут маньяк, выясняется задолго до финала, но очарование «Замерзших» совсем не в этой недолгой интриге...
Также снимались: Даниил Воробьев, Владимир Канухин, Максим Карушев.