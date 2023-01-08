Девочка-оборотень из сериала «Уэнсдэй» рассказала, как готовилась к роли волчицы

Энид сыграла 20-летняя актриса Эмма Майерс, и теперь у нее тоже толпы поклонников. На днях девушку пригласили в популярное The Tonight Show, где она рассказала, как готовилась к роли оборотня в сериале Netflix. Щупленькой студентке пришлось освоить паркур и ощутить себя в волчьей шкуре (ментально).

«Я никогда в жизни так много не занимался паркуром. Я бегала по полу на четвереньках, перепрыгивая через предметы, — вспоминает она. — У нас были каскадеры, которые притворялись овцами, и мы ползали вокруг них по кругу».

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Netflix уже официально подтвердил, что «Уэнсдэй» получит второй сезон. И фанаты сериала с нетерпением ждут возвращения не только Дженны, но и Эммы. Надеемся, что в новых сериях девочка-оборотень покажет больше волчьей силы.