Главный герой станет ведущим: когда выйдет второй сезон «Игры в кальмара»

Создатель популярного корейского сериала «Игра в кальмара» Хван Дон-хек сообщил, что второй сезон точно будет. Сейчас активно ведется работа над проектом. В новых сериях раскроют тайну ведущего.

«Хван Ин Хо был прошлым победителем, а стал ведущим. Это как в ситуации с Дартом Вейдером. Некоторые в конечном итоге становятся джедаями, а некоторые становятся Дартом Вейдером, верно?», — заявил Хван Дон-хек, сравнив персонажа со знаменитым злодеем.

Также создатель пообещал, что главный герой «сделает кое-что для мира».

Ожидается, что сериал выйдет в конце 2023 года.

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