От «Аутсайдера» и «Акушера» до шестого «Невского» и второго «Бима»

В первом полугодии 2023 года на канале НТВ состоятся премьеры остросюжетных драм и детективов - продолжения любимых проектов и совершенно новые истории. Зрителей ждет шестой сезон сериала «Невский», третий сезон сериала «Первый отдел», вторые сезоны сериалов «Бим» и «Чужая стая», а также премьеры сериалов «Акушер» и «Аутсайдер».

«Чужая стая-2» - «Чужая стая. Невидимый враг»

Валерий Шатров (Дмитрий Ульянов) возвращается на службу после тяжелого ранения. Ему удалось стать своим в непростом коллективе отдела уголовного розыска подполковника Рубцова. Кстати, в отделе пополнение - Игорь Бодрич, опер, который перевелся из Москвы, хваткий и опытный профессионал. Новые коллеги подозревают его в связях с криминалом. Врач Ирина Бурова (Татьяна Казючиц) расстается с Шатровым и уезжает из города. На Шатрова обращает внимание его соседка - бизнесвумен Лариса, параллельно он знакомится с психотерапевтом Софьей и начинает посещать ее сеансы.

Новый председатель городского суда Музыченко становится неожиданным союзником оперов. Он выдвигает вору в законе Греку (Малхаз Абуладзе) ультиматум - убраться из города. В городе появляется новый таинственный игрок, начинающий очередной передел в криминальном мире. Бизнес-разборки между двумя владельцами конкурирующих сетей курьерской доставки, съехавший с катушек мажор, нападение на отдыхающих во время празднования Дня города, серийный насильник, охотящийся на девушек в городских парках.

С каждым новым преступлением Шатров и его коллеги понимают, что многие из, казалось бы, разрозненных событий на самом деле звенья одной цепи. Им предстоит выяснить, кто этот таинственный кукловод.

Режиссеры-постановщики: Александр Калугин, Всеволод Аравин.

В ролях: Дмитрий Ульянов, Шамиль Мухамедов, Малхаз Абуладзе, Олег Масленников-Войтов.

Количество серий: 20.

«Невский-6» - «Невский. Расплата за справедливость»