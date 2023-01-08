От «Аутсайдера» и «Акушера» до шестого «Невского» и второго «Бима»

В первом полугодии 2023 года на канале НТВ состоятся премьеры остросюжетных драм и детективов - продолжения любимых проектов и совершенно новые истории. Зрителей ждет шестой сезон сериала «Невский», третий сезон сериала «Первый отдел», вторые сезоны сериалов «Бим» и «Чужая стая», а также премьеры сериалов «Акушер» и «Аутсайдер».
«Чужая стая-2» - «Чужая стая. Невидимый враг»
Валерий Шатров (Дмитрий Ульянов) возвращается на службу после тяжелого ранения. Ему удалось стать своим в непростом коллективе отдела уголовного розыска подполковника Рубцова. Кстати, в отделе пополнение - Игорь Бодрич, опер, который перевелся из Москвы, хваткий и опытный профессионал. Новые коллеги подозревают его в связях с криминалом. Врач Ирина Бурова (Татьяна Казючиц) расстается с Шатровым и уезжает из города. На Шатрова обращает внимание его соседка - бизнесвумен Лариса, параллельно он знакомится с психотерапевтом Софьей и начинает посещать ее сеансы.
Новый председатель городского суда Музыченко становится неожиданным союзником оперов. Он выдвигает вору в законе Греку (Малхаз Абуладзе) ультиматум - убраться из города. В городе появляется новый таинственный игрок, начинающий очередной передел в криминальном мире. Бизнес-разборки между двумя владельцами конкурирующих сетей курьерской доставки, съехавший с катушек мажор, нападение на отдыхающих во время празднования Дня города, серийный насильник, охотящийся на девушек в городских парках.
С каждым новым преступлением Шатров и его коллеги понимают, что многие из, казалось бы, разрозненных событий на самом деле звенья одной цепи. Им предстоит выяснить, кто этот таинственный кукловод.
Режиссеры-постановщики: Александр Калугин, Всеволод Аравин.
В ролях: Дмитрий Ульянов, Шамиль Мухамедов, Малхаз Абуладзе, Олег Масленников-Войтов.
Количество серий: 20.
«Невский-6» - «Невский. Расплата за справедливость»
Фото: кадр из фильма
Суд арестовал Павла Семенова (Антон Васильев) после того, как он застрелил пьяного хулигана, угрожавшего людям игрушечным оружием. В качестве меры пресечения было выбрано заключение полицейского под стражу. Татьяна Белова вынуждена уволиться из полиции, но, чтобы не остаться без средств к существованию, занимается розыском скрывающихся от правосудия преступников, за поимку которых положена награда.
Подполковник Юрий Окунько (Николай Горшков) возглавляет УМФД по Центральному району Санкт-Петербурга и зовет к себе в команду Андрея Михайлова (Андрей Гульнев), который решает продолжить службу в органах. В это время следователи СК устанавливают, что уничтоженный Денисом Сомовым киллер никогда не был связан с группой «Архитекторов». Получается, что настоящий преступник все еще на свободе. Выйти на его след может только один человек, и это Павел Семенов, находящийся в СИЗО. Семенову грозит несколько лет лишения свободы.
Режиссер-постановщик: Игорь Драка.
В ролях: Антон Васильев, Андрей Гульнев, Дмитрий Паламарчук, Сергей Кошонин, Анастасия Забирова, Александр Саюталин, Игорь Павлов и другие.
Количество серий: 30.
«Акушер»
Фото: кадр из фильма
В центре сюжета - военный хирург Глеб Каверин, который, вернувшись в родной Нижний Новгород, сразу влипает в неприятную историю и оказывается перед выбором, от которого зависит его дальнейшая жизнь. Глеб Каверин (Никита Панфилов) - жесткий, циничный романтик. После очередной командировки в Африку он возвращается домой, в Нижний Новгород. Во время поездки на теплоходе беременной интернет-знаменитости становится плохо.
Сопровождавший девушку Добровольский Евгений Борисович (Иван Агапов), глава перинатального центра, в экстремальных условиях теряется, и Каверин все берет в свои руки. Нарушив все мыслимые правила, он спасает девушку и принимает роды по дороге в больницу. Теперь Каверин - местная знаменитость, вот только минута славы выходит ему боком. Корреспондент местного телеканала едет к Глебу домой, где застает его жену Марину (Виктория Романенко) с любовником - теперь весь город знает, что она ему изменяет. Каверин раздавлен, хочет вернуться в Африку, но перед отъездом пытается помочь очередной роженице, у которой якобы украли младенца.
Вступая в драку с полицией, он думал, что спасает ребенка, а в итоге пошел на поводу у суррогатной матери и тем самым обеспечил себе задержание в КПЗ. Подполковник полиции Старцева (Юлия Такшина) предлагает ему сделку: она постарается замять инцидент, если Каверин ей поможет. Дело в том, что несколько лет назад она при помощи ЭКО родила сына в перинатальном центре, вот только генетический тест показал, что отец малыша - не ее муж. Что это - врачебная ошибка или намеренная подмена?
Старцева хочет, чтобы Каверин устроился на работу к Добровольскому и сделал все, чтобы разобраться в этой жуткой для нее ситуации. Он соглашается и пытается решить проблему при помощи главы отделения ЭКО Елагиной (Лена Лотова). Это не совсем так, он обманывает Елагину, не говоря ей, зачем он устроился в центр, но влюбляется в нее.
Режиссер-постановщик: Денис Карро.
В ролях: Никита Панфилов, Лена Лотова, Артем Осипов, Виктория Романенко, Юлия Такшина, Иван Агапов, Полина Давыдова и другие.
Количество серий: 16.
«Первый отдел-3»
Фото: кадр из фильма
В основе остросюжетного детективного сериала - будни сотрудников Следственного комитета России, которым поручают расследовать самые запутанные и опасные преступления. Зрителей ждут новые сложные дела, которые придется распутывать давним друзьям и коллегам - Юрию Брагину (Иван Колесников) и Михаилу Шибанову (Сергей Жарков).
Старший следователь по особо важным делам полковник юстиции Юрий Брагин продолжает нести службу в первом отделе Второго следственного управления СК России. Опытному следаку, как и прежде, приходится расследовать самые сложные и запутанные дела по всему Северо-Западному региону.
В это же время жена героя Вера Брагина (Елена Вожакина) решает сложить с себя полномочия судьи и сдает экзамен на адвоката. Это приводит к конфликту в семье. Юрий, большую часть своей жизни расследовавший преступления и отправлявший преступников за решетку, не понимает жену, которая теперь защищает мошенников и убийц.
Резко меняется и жизнь Миши Шибанова, в новом сезоне опер уголовного розыска встречает «любовь всей своей жизни», успешную предпринимательницу Ольгу. Молодой человек начинает ценить семейный уют и даже подумывает об увольнении из полиции. Однако Шибанов еще не знает, что расследование обстоятельств гибели криминального авторитета Сергея Радулова по прозвищу Радуга приведет к непредсказуемым последствиям. Честному полицейскому предстоит сделать нелегкий выбор между личной жизнью и служебным долгом.
Режиссер-постановщик: Денис Нейманд.
В ролях: Иван Колесников, Сергей Жарков, Елена Вожакина, Сергей Комаров, Александр Разбаш, Евгений Бакалов, Владимир Литвинов, Даниил Слуцкий, Ксения Сиротина и другие.
Количество серий: 24.
«Аутсайдер»
Фото: кадр из фильма
В центре истории - подполковник полиции Ян Озерский, который, выйдя из тюрьмы, занимает должность начальника так называемого бумажного отдела и начинает расследовать нераскрытые преступления прошлых лет. Главную роль в картине исполняет Сергей Жарков. Полтора года назад подполковника Яна Озерского обвинили в убийстве некой Людмилы и арестовали.
Но благодаря грамотной работе адвоката, позиции самого Яна и некоторым мелким несостыковкам в обстоятельствах дела суд оправдал его. Озерский хочет вернуться на службу не только для того, чтобы отомстить Эффендиеву (Юрий Батурин), который, как уверен главный герой, организовал его «посадку», но и потому, что ничего другого, кроме как заниматься розыском преступников, он не умеет. Да и бросать любимое дело, которому он отдал половину жизни, не хочет.
Но о возвращении на прошлое место работы не может быть и речи, его место давно занято. Генерал Хлопин (Евгений Сидихин) предлагает ему должность начальника отдела по раскрытию преступлений прошлых лет, так называемого бумажного отдела.
Хлопин уверен, что Озерский откажется, но не тут-то было. На новом месте работы его уже ждут четверо подчиненных: Петр Якушев (Василий Щипицын), Константин Вернидуб (Николай Шрайбер), Вадим Грозов (Артем Яковлев) и Виктория Кленова (Наталья Свешникова), а также пачки пыльных, давно заброшенных дел.
Под четким руководством Озерского (и вместе с ним) герои разбираются с нераскрытыми преступлениями прошлых лет, в основном это дела об убийствах и без вести пропавших. И с каждым новым делом становится все яснее, что далеко не все так, как кажется на первый взгляд, и что многие, казалось бы, очевидные ответы на вопросы оказываются обманками.
Режиссер-постановщик: Владимир Нахабцев.
В ролях: Сергей Жарков, Юрий Батурин, Наталья Свешникова, Николай Шрайбер, Евгений Сидихин, Василий Щипицын, Артем Яковлев, Антон Багмет и другие.
Количество серий: 24.
«Бим-2»
Фото: кадр из фильма
Продолжение остросюжетного проекта режиссера Павла Дроздова о капитане полиции Климове, компаньоном которого во всех передрягах является пес по кличке Бим. В главных ролях - Денис Никифоров («Бой с тенью», «Молодежка») и ландсир Форвард.
В конце первого сезона московский оперативник Макар Климов принимает решение окончательно остаться в приморском городке, к которому прикипел всей душой. Солнце, море, красивые девушки… И рядом надежный друг и сослуживец - пес Бим, благодаря которому Макар раскроет любое преступление.
Во втором сезоне наших героев ждут новые приключения - им предстоит раскрыть ограбление собственного отдела, выручить из беды опера Сему Жука (Александр Армер), спасти заезжих певичек и совершить еще массу подвигов…
Макар все так же весел и обаятелен и по-прежнему завоевывает сердца прекрасных дам. Бим, в свою очередь, старается ни в чем не уступать своему хозяину и тоже пользуется успехом у симпатичных собачек. Но как бы ни были красивы встречные девушки и болонки, главная цель наших героев - служение закону и восстановление справедливости. Они раскроют самые хитрые преступления и спасут простых и честных граждан от любого зла!
Режиссер-постановщик: Павел Дроздов.
В ролях: Денис Никифоров, Александр Армер, Надя Славецкая, Андрей Багиров и другие.
Количество серий: 30.