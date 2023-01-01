«Школьники нас задирали»: что осталось за кадром сериала «Стрим»

9 января телеканал ТНТ и онлайн-кинотеатр Premier начинают показ сериала «Стрим» с Денисом Власенко в главной роли. Это история о парне по имени Жора, который решил бороться с несправедливостью в школе.

С помощью шлема со встроенной камерой он начал вести прямую трансляцию и выкладывать в интернет как пугающие, так и забавные ролики о том, что происходит вокруг. По жанру «Стрим» - классическая социальная комедия, но в то же время новаторский проект: визуальные эффекты необычны и привлекают внимание.

Ни дня без шлема!