«Школьники нас задирали»: что осталось за кадром сериала «Стрим»

9 января телеканал ТНТ и онлайн-кинотеатр Premier начинают показ сериала «Стрим» с Денисом Власенко в главной роли. Это история о парне по имени Жора, который решил бороться с несправедливостью в школе.
С помощью шлема со встроенной камерой он начал вести прямую трансляцию и выкладывать в интернет как пугающие, так и забавные ролики о том, что происходит вокруг. По жанру «Стрим» - классическая социальная комедия, но в то же время новаторский проект: визуальные эффекты необычны и привлекают внимание.
Ни дня без шлема!
Фото: кадр из сериала «Стрим»
На фестивале первых серий «Пилот» в городе Иваново сценаристу «Стрима» Ришату Мухтарову вручили приз за его работу, а еще сериал получил приз зрительских симпатий. Одна из главных тем сериала – это гласность и то, как люди ее боятся. Подросток Жора это чувствует. Он никогда, что бы ни случилось, не снимает свой шлем, не прикрывает камеру, и продолжает говорить о проблемах окружающего его общества.
«У меня тоже были проблемы в коллективе»
«Стрим» – это личная история сценариста Ришата Мухтарова, и сериал он считает в том числе и возможностью закрыть для себя гештальты.
«Я, конечно с камерой в школу не приходил, но у меня тоже были проблемы с принятием меня в коллективе. Главный герой – это улучшенная модель меня, кем бы я хотел быть, решая свои проблемы в школе», – говорит Ришат.
Вдохновлялись «Хардкором»
Фото: кадр из сериала «Стрим»
Первое, что вспоминает актер Денис Власенко со съемок пилота – это тяжесть шлема, который весил 9 кг. Впрочем, для него изготовили специальные комфортные шлемы, а камеру отдали оператору Андрею Лунинскому и дублеру. Тем не менее, съемки на ГоуПро, сделанные не оператором, а самим Власенко, в сериале тоже есть. На съемочной площадке шутили: фамилия Власенко должна быть в списке операторов.
Сценарист Ришат Мухтаров и режиссер Рустам Ильясов, который уже не впервые работает с подростковой темой в кино, не скрывают, что в визуальной части они вдохновлялись фильмом Ильи Найшуллера «Хардкор» - в нем зритель видел все происходящее глазами главного героя.
Кстати, актер Иван Добронравов, сыгравший в «Стриме» одну из ролей, отмечает, что трудности в съемках коснулись не только Власенко, но и других актеров: ведь им приходилось отыгрывать диалоги с оператором и дублером, представляя на их месте реагирующего партнера.
Буллинг: экранный и реальный
Фото: кадр из сериала «Стрим»
Съемки сериала проходили в подмосковном городе Дзержинский. Там обнаружилась шикарная фактура и атмосфера удаленности от Москвы – ведь по сюжету Жора перешел в региональную школу из московской и именно здесь стал подвергаться буллингу.
Школа, в которой происходит действие, реальная. Она относительно современная, но моментами провинциальная – опять же, это было важно для авторов. Съемочная группа сериала работала во время уроков, а на переменах делала паузы, поскольку ученики выглядывали из окон, чтобы увидеть процесс.
«Мы ждали, когда прозвенит звонок с перемены на урок, и шли снимать. Школьники нам не мешали, но иногда задирали, и иногда даже, как в самом сериале, кричали «Стрим! Стрим!». Получилась такая смесь жизни и кино, очень интересно», - говорит Денис Власенко.
Александра Урсуляк работала на рынке
Фото: кадр из сериала «Стрим»
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Были и московские съемки.
«У меня была всего одна смена в школе, мы снимали родительское собрание. А так я снималась в квартире и на работе моей героини – на рынке, - рассказывает Александра Урсуляк, сыгравшая маму Жоры. - Рынок этот находился в Москве, рядом с ним мы прожили недели две. Сначала мы мешали его реальным работникам с нашими тремя прилавками, и нас там невзлюбили, но потом полюбили, и мы даже подружились с продавцами. Я уезжала со смен с сумками продуктов – закупалась по полной программе мясом, орехами, овощами и фруктами».
В жилом дворе заделали яму: как социальная комедия влияла на реальную жизнь
Фото: кадр из сериала «Стрим»
В сериале Жора то подвергается насмешкам, то становится героем, то воспринимается как опасный человек, который может показать правду, и с этой правдой недобросовестным работникам школы придется разбираться. Денис Власенко рассказывает, что на одной из локаций, где снимали двор Жоры, произошла похожая ситуация, которую в группе прозвали «эффектом «Стрима».
«Мы снимали в реальном жилом дворе, и в один момент мы приехали туда и не смогли снимать, потому что рабочие перед подъездом стали закладывать яму, - рассказывает Денис. - У съемочной группы была уже почти истерика – солнце садилось, время испарялось. Оказалось, что местные жители сто тысяч лет жаловались в администрацию на эту яму, и только после наших съемочных дней, когда администрация узнала, что двор покажут по телевидению, проблему решили».
Первые серии комедии «Стрим» - уже 9 января: не пропустите!