Самые ожидаемые сериалы 2023 года по версии Teleprogramma.pro

«Одни из нас»

Американский телесериал основан на очень популярной видеоигре The Last of Us («Последние из нас»), которая появилась в 2013 году. В центре сюжета - постапокалиптическое будущее, в котором придется выживать контрабандисту Джоэл (Педро Паскаль) и не по годам развитой девочке-подростку Элли (Белла Рамзи).

Где смотреть: HBO Max

Когда: 15 января 2023 года