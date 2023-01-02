Самые ожидаемые сериалы 2023 года по версии Teleprogramma.pro

«Одни из нас»
Американский телесериал основан на очень популярной видеоигре The Last of Us («Последние из нас»), которая появилась в 2013 году. В центре сюжета - постапокалиптическое будущее, в котором придется выживать контрабандисту Джоэл (Педро Паскаль) и не по годам развитой девочке-подростку Элли (Белла Рамзи).
Где смотреть: HBO Max
Когда: 15 января 2023 года
Кадр из сериала «Секретное вторжение»
«Секретное вторжение»
Сериал основан на комиксах Marvel. Работа над проектом ведется с сентября 2020 года, позже стало известно о том, что сериал будет состоять из шести эпизодов. В главной роли снялся знаменитый актер Сэмюэл Л. Джексон, его напарник - Бен Мендельсон. Кроме того, в фильме задействованы Коби Смолдерс, Оливия Колман, Мартин Фримен и Дон Чидл.
Где смотреть: Disney+
Когда: 2023 год
Кадр из сериала «Покерфейс»
«Покерфейс»
Сериал представляет собой смесь комедию и драмы с Наташей Лионн в главной роли. Звезда «Жизни матрешки» играет роль частного детектива Чарли, которая всегда может отличать правду от обмана. За ее приключениям и встречающимися на пути людьми мы будем наблюдать на протяжении проекта.
Где смотреть: Peacock
Когда: 26 января 2023 года
Кадр из сериала «Кумир»
«Кумир»
Сериал относят к числу очень ожидаемых во многом благодаря исполнителям главных ролей - дочери Джонни Деппа Лили-Роуз Депп и музыканту The Weeknd. В центре драмы - проблемы поп-певицы Джоселин, которая не может придумать новый хит и еще влюбляется не в того мужчину.
Где смотреть: HBO
Когда: начало 2023 года
Кадр из сериала «Рыцари Готэма»
«Рыцари Готэма»
Готэм, как мы знаем, это город Бэтмена. Сериал начинается с того, что бизнесмен Брюс Уэйн, скрывавшийся в маске Бэтмена, мертв. Город остается без защиты, а молодые люди, которых подозревают в убийстве Уэйна, пытаются найти настоящих преступников.
Где смотреть: The CW
Когда: 14 марта 2023 года
Кадр из сериала «Азазель»
«Азазель»
Новый сериал о знаменитом сыщике Эрасте Фандорине и Максим Матвеев в роли царя Николая III, который правит Россией в 2023 году в альтернативной истории, в которой революции не было. Интересный сюжет и отличные актеры.
Где смотреть: Кинопоиск
Когда: 19 января 2023 года
Кадр из сериала «Внутри убийцы»
«Внутри убийцы»
Создатели сериала «Топи» экранизировали популярный роман писателя Майка Омера. За петербругским маньяком охотятся профайлер Зоя Волгина (Анастасия Евграфова) и представитель Следственного комитета Тимофей Волох (Тихон Жизневский).
Где смотреть: Кинопоиск
Когда: начало 2023 года
Кадр из сериала «Убить Риту». Фото: PREMIER
«Убить Риту»
Режиссер Мария Агранович («Люби их всех», «The Tелки») сняла сериал о химике Рите, у которой есть страсть - она отлично скрывает следы преступления. Однако один из представителей иностранной разведи подставил Риту, из-за чего она теперь скрывает и пытается сделать так, чтоб не случилось мировая катастрофа.
Где смотреть: PREMIER
Когда: 2023 год
Кадр из сериала «Содержанки». Фото: START
«Содержанки», новый сезон
Сериал в представлении не нуждается. Действие нового сезона развернется в Петербурге. ПОсле третьего сезона прошло уже три года, многое изменилось, но не все.
Где смотреть: START
Когда: начало 2023 года