Самые ожидаемые сериалы 2023 года по версии Teleprogramma.pro

Кадр из сериала «Одни из нас»

Кадр из сериала «Одни из нас»

В самом начале 2023 года составляем список самых ожидаемых сериалов - зарубежных и российских.

«Одни из нас»

Американский телесериал основан на очень популярной видеоигре The Last of Us («Последние из нас»), которая появилась в 2013 году. В центре сюжета - постапокалиптическое будущее, в котором придется выживать контрабандисту Джоэл (Педро Паскаль) и не по годам развитой девочке-подростку Элли (Белла Рамзи).

Где смотреть: HBO Max

Когда: 15 января 2023 года

Кадр из сериала «Секретное вторжение»

«Секретное вторжение»

Сериал основан на комиксах Marvel. Работа над проектом ведется с сентября 2020 года, позже стало известно о том, что сериал будет состоять из шести эпизодов. В главной роли снялся знаменитый актер Сэмюэл Л. Джексон, его напарник -  Бен Мендельсон. Кроме того, в фильме задействованы Коби Смолдерс, Оливия Колман, Мартин Фримен и Дон Чидл.

Где смотреть: Disney+

Когда: 2023 год

Кадр из сериала «Покерфейс»

«Покерфейс»

Сериал представляет собой смесь комедию и драмы с Наташей Лионн в главной роли. Звезда «Жизни матрешки» играет роль частного детектива Чарли, которая всегда может отличать правду от обмана. За ее приключениям и встречающимися на пути людьми мы будем наблюдать на протяжении проекта. 

Где смотреть: Peacock

Когда: 26 января 2023 года

Кадр из сериала «Кумир»

«Кумир»

Сериал относят к числу очень ожидаемых во многом благодаря исполнителям главных ролей - дочери Джонни Деппа Лили-Роуз Депп и музыканту The Weeknd. В центре драмы - проблемы поп-певицы Джоселин, которая не может придумать новый хит и еще влюбляется не в того мужчину.

Где смотреть: HBO

Когда: начало 2023 года

Кадр из сериала «Рыцари Готэма»

«Рыцари Готэма»

Готэм, как мы знаем, это город Бэтмена. Сериал начинается с того, что бизнесмен Брюс Уэйн, скрывавшийся в маске Бэтмена, мертв. Город остается без защиты, а молодые люди, которых подозревают в убийстве Уэйна, пытаются найти настоящих преступников.

Где смотреть: The CW

Когда: 14 марта 2023 года

Кадр из сериала «Азазель»

«Азазель»

Новый сериал о знаменитом сыщике Эрасте Фандорине и Максим Матвеев в роли царя Николая III, который правит Россией в 2023 году в альтернативной истории, в которой революции не было. Интересный сюжет и отличные актеры.

Где смотреть: Кинопоиск

Когда: 19 января 2023 года

Кадр из сериала «Внутри убийцы»

«Внутри убийцы»

Создатели сериала «Топи» экранизировали популярный роман писателя Майка Омера. За петербругским маньяком охотятся профайлер Зоя Волгина (Анастасия Евграфова) и представитель Следственного комитета Тимофей Волох (Тихон Жизневский).

Где смотреть: Кинопоиск

Когда: начало 2023 года

Кадр из сериала «Убить Риту». Фото: PREMIER

«Убить Риту»

Режиссер Мария Агранович («Люби их всех», «The Tелки») сняла сериал о химике Рите, у которой есть страсть - она отлично скрывает следы преступления. Однако один из представителей иностранной разведи подставил Риту, из-за чего она теперь скрывает и пытается сделать так, чтоб не случилось мировая катастрофа.

Где смотреть: PREMIER

Когда: 2023 год

Кадр из сериала «Содержанки». Фото: START

«Содержанки», новый сезон

Сериал в представлении не нуждается. Действие нового сезона развернется в Петербурге. ПОсле третьего сезона прошло уже три года, многое изменилось, но не все.

Где смотреть: START

Когда: начало 2023 года

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