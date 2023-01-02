Самые ожидаемые сериалы 2023 года по версии Teleprogramma.pro

«Секретное вторжение»

Сериал основан на комиксах Marvel. Работа над проектом ведется с сентября 2020 года, позже стало известно о том, что сериал будет состоять из шести эпизодов. В главной роли снялся знаменитый актер Сэмюэл Л. Джексон, его напарник - Бен Мендельсон. Кроме того, в фильме задействованы Коби Смолдерс, Оливия Колман, Мартин Фримен и Дон Чидл.

Где смотреть: Disney+

Когда: 2023 год